Open Night, al BELVEnerdì di Bra, l’ITS Turismo Academy lancia il nuovo format di orientamento-intrattenimento

Sembra un rilancio dall’onda lunga quello del turismo, rallentato dalla grande carenza di personale, ma zavorrato da quella di competenze specifiche, aggiornate e “alte”.

A invertire la rotta è sicuramente la risposta formativa della Fondazione ITS Turismo e Attività Culturali, che oggi si presenta al mercato dei giovani “affamati” di un futuro qualificato nel turismo con la nuova e moderna identità della ITS Turismo Academy, ottimamente referenziata da ex-allievi e aziende partner per l’accelerazione occupazionale quasi unica (più dell’l’85%) che caratterizza la filiera diretta tra la fine della formazione e l’ingresso lavorativo.

Proprio la sede di Bra dell’Academy, oltre ai tradizionali Open Day di orientamento, si lancia in un nuovo format “notturno”, proponendo la prima Open Night all’interno dell’evento “BELVEnerdì”, firmato dalla Live it di Luca Ammazzini, nato professionalmente dal corso “Incoming Event Manager” della sede ITS di Bra.

“Sono partito dalla mia grande passione per gli eventi e la musica – racconta il giovane manager - che da sola non poteva tuttavia bastare a forgiarmi come professionista. Servivano un confronto diretto e alla pari con il mercato, ma con un nuovo abito e una nuova forza: quella data da competenze mirate, legate a un settore che si sta ingigantendo nel potenziale, ma specializzando nella gestione. Il mio percorso biennale in ITS è riuscito a fornirmi questa divisa, pur sfidando i limiti della pandemia con la FAD-formazione a distanza. Imparare sul campo da docenti-imprenditori e poter beneficiare di un ambiente formativo che si è davvero preso cura del mio potenziale ha fatto la differenza. E oggi sono felice di portare sul palco questa grande opportunità per altri giovani sognatori come me!”.

Venerdì 14 luglio, dall’ape-time a notte, il palco dei Giardini del Belvedere porterà in scena i live dj-set di artisti locali emergenti della portata di B-wyte, Metrospace Crew, Marru, Samu Chi? e Gomma. L’offerta food dell’evento, patrocinato dal Comune di Bra, sarà invece espressa da Tako, FumaParei Bistrot e Frozen, con originali menù aperitivo e street food.

Proprio i giovani, a centinaia, saranno i protagonisti di questa serata tutta music and food ai Giardini della Rocca, il famoso “belvedere” di Bra che ha ispirato il nome stesso dell’happening. Non a caso, anche l’Open Night di ITS sfoggerà il mood “aperITS”, per brindare al futuro dei giovani non solo con fresche bollicine, ma con l’appeal delle nuove specialità formative e un focus specifico sul corso biennale di “Hospitaly Management”.

“L’evoluzione del mercato turistico-alberghiero – commenta Luigi Barbero, direttore di Ascom Bra, che ospita l’Academy proprio presso la prestigiosa sede di piazza Giolitti - induce da tempo le imprese del nostro territorio, contraddistinto da una innata e crescente vocazione turistica, a richiedere nuove figure professionali, caratterizzate da parametri esclusivi in termini di preparazione, abilità tecniche e competenze specifiche. Inoltre, l’alta formazione post-diploma e post-laurea di ITS permette un allineamento al resto d’Europa nell’ambito dei titoli di studio, oltre che dell’aggiornamento dei mestieri tradizionali legati al turismo”.

Proprio come nell’intento lungimirante della presidente della Fondazione ITS Turismo Maria Luisa Coppa, la linea formativa di ITS si candida all’effetto Masterchef mancato della filiera turistica, traghettando le nuove figure professionali dagli impieghi più classici delle strutture alberghiere a competenze differenti e innovative a fronte del boom del turismo esperienziale, culturale e sostenibile. Processo di riqualificazione già in atto presso le aziende ricettive, non solo di Langhe e Roero, che aprono il loro assetto organizzativo per accogliere – prima che i turisti – nuove generazioni di manager dell’hospitality.