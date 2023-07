Per la “Notte Bianca” di Casteldelfino la novità dei fuochi artificiali

L’appuntamento della Notte Bianca nella capitale de “La Chastelado” è programmato per il prossimo sabato 15 luglio e si svilupperà su diversi filoni che intratterranno e coinvolgeranno, piacevolmente, la gente che accorrerà per vivere e gustare la fantastica notte.

La manifestazione si articolerà su tre filoni sui quali la gente potrà zigzagare nel centro storico di Casteldelfino-capoluogo. Il primo, quello culturale dalla parrocchiale Santa Margherita con il suo bel portale del tardo romanico, al Museo en plein Air Santi del Popolo con le sue 13 statue bronzee a misura d’uomo, al Centro Visite Alevè con il suo diorama incantato alla nuova libreria alpina e di viaggio dell’editore Fusta Paolo di recente apertura, che si potranno visitare liberamente e al tempo stesso, apprezzare.

Il secondo filone, quello gastronomico con la degustazione di piatti di raviole negli esercizi pubblici de “La Vilo”, miele nel negozietto del Budellino nell’ambito del quale c’è la grande novità di un mini bar al civico 46 di via Roma per l’intero periodo dal 15 luglio al 31 agosto.

Il terzo filone, quello dello spettacolo con la musica e le danze occitane del sestetto “Folk en rouge” alle ore 21 in piazza Valentino, con i fuochi pirotecnici di Piro G Pirotecnica di Ettore Ghibaudo di Piasco alle ore 23, per la prima volta, nel grandioso anfiteatro della piazza “Santi del popolo”.

E, aspettando la Notte Bianca, nel pomeriggio c’è ancora un evento culturale: la presentazione del libro “I predatori del Monviso, l’enigma di Annibale e altri misteri per Franck Verbier” (Fusta Editore) di Nikolas Crunchant con l’introduzione di Tiziana Gallian alle ore 17 presso la Chiesa di Sant’Eusebio e quello gastronomico della grandiosa polentata dalle ore 19 in piazza Tuninetu.

Il sindaco Domenico Amorisco: “Casteldelfino è un piccolo comune montano a 1.300 metri di altezza e di soli 143 abitanti. Con la 'Notte bianca', riprogrammata dalla nuova Amministrazione comunale dopo il decennio 2006/2016 della mia decorsa gestione alla guida del paese, lancia un’altra sfida sul piano delle manifestazioni estive e dei richiami turistici ai centri più grandi e più popolati, i quali dispongono di ben altre risorse e soprattutto hanno base certa di migliaia di residenti in loco per organizzare un evento di questo tipo. Questa della Notte Bianca di Casteldelfino è un’offerta diversificata di richiami, studiata per assicurare la più ampia partecipazione del turismo ormai ridotto al 'mordi e fuggi' in un momento di crisi politica a livello governativo nazionale, crisi economica e crisi idrica che sta colpendo principalmente la montagna”.