Cuneo, slittano a fine agosto le dimissioni del capogruppo Pd

Non sono così imminenti (come pareva fino a qualche giorno) fa le dimissioni dal Consiglio comunale di Cuneo di Carmelo Noto, capogruppo Pd in municipio.

Sono in corso verifiche da parte degli uffici nei confronti dei quattro che risultano essere i vincitori del concorso amministrativo, che si protrarranno ancora per tutto il mese di agosto.

Al momento non sussistono motivi di incompatibilità e quindi le dimissioni dal Consiglio, previste inizialmente per metà luglio, slitteranno alla conclusione del procedimento amministrativo.

Per la seduta consiliare di luglio, Noto dunque resta ancora in carica e Sara Manassero dovrà attendere per il subentro.

Ogni decisione è rimandata a dopo la pausa feriale o, più verosimilmente, ad inizio settembre.

Curioso osservare come nel frattempo, sui social, stia impazzando una curiosa querelle a proposito della mancanza di concerti estivi in città.

“E comunque spero sia l'ultima estate che passiamo senza avere un concerto a Cuneo. Ovunque, ce ne sono ovunque intorno a noi… Bisogna porre rimedio a sta cosa”.

Così scrive Noto sul suo profilo social dando la stura ad una serie di considerazioni, non ultima quella di chi ricorda all’esponente Pd che è stato per anni capogruppo del principale partito di maggioranza.

Per quali ragioni si sono chiesti in molti, il capogruppo ha sollevato la questione adesso, in prossimità della sua uscita di scena?