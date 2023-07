Innovativo, ambizioso e "green": presentato a Cuneo il nuovo polo scolastico di Borgo San Giuseppe

Meno impattante, ambizioso e innovativo: sono queste le caratteristiche che presenterà il nuovo polo scolastico di Borgo San Giuseppe di Cuneo, oggetti principale della commissione consiliare svoltasi ieri (mercoledì 12 luglio) nella sala del consiglio comunale del capoluogo.



Presenti all’incontro la sindaca Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale e l’assessore Paola Olivero, oltre all’ingegner Walter Martinetto e alle due rappresentanti degli studi torinesi Politecnica e Camerana.

Via ai lavori nella primavera 2024

Il nuovo polo scolastico – che andrà a sostituire e ad accorpare le scuole primaria e secondaria di primo grado già presenti in frazione (gli edifici andranno demoliti, recuperando suolo libero) – sorgerà nell’area che attualmente ospita il campo da calcio della scuola media, vicino a un parco aperto anche ad attività extra scolastiche ubicato in via Rocca de’Baldi.



Sono in corso in questi giorni indagini e rilievi nella zona coinvolta. La struttura presenterà spazi flessibili e il più possibile aperti e accessibili, in un dialogo stretto con la città che si sostanzierà anche oltre il solo “tempo scuola”.



L’edificio vero e proprio sarà composto da tre piani – più uno interrato - , per un totale di 3.374 metri quadri comprensivi di due palestre, biblioteca, stanze dedicate all’amministrazione e sala mensa. Sarà circondato da un orto con serra di 409 metri quadri, un playground, un auditorium di 230 metri quadri e una pergola: il tutto sul modello del college americano, in cui le aule non sono “corrispondenti” a una specifica classe ma tematiche e sono gli stessi studenti a muoversi dall’una all’altra nel corso della giornata scolastica.



Saranno previste anche aree di sosta riservate, da realizzarsi tramite il progetto comunale “Scuole al centro”. La copertura della struttura ospiterà un impianto fotovoltaico che permetterà di ridurre la produzione di CO2 di 92.000 chili annuali; le due palestre presenti – realizzate come un singolo ambiente diviso da una parete mobile – saranno autonome e si potranno utilizzare a prescindere dall’orario scolastico (con conseguente riduzione dei costi energetici).



L’intero progetto avrà un costo di 11.100.000 euro. Entro l’ultima settimana di settembre verrà presentato il progetto esecutivo, mentre i lavori inizieranno ufficialmente entro la primavera 2024.

Il PNRR a Cuneo: oltre 50 milioni dedicati (anche) alla scuola

I consiglieri Beppe Lauria, Silvano Enrici, Claudio Bongiovanni, Flavia Barbano, Maria Laura Risso, Claudia Carla, Erio Ambrosino, Ugo Sturlese, Monica Pellegrino ed Elio Beccaria sono intervenuti nello spazio dedicato alla discussione: tutti si sono dimostrati genericamente favorevoli al progetto per come presentato.



“Questo è, per ordine di grandezza economica, il secondo progetto della città legato ai fondi del PNRR – ha detto il vicesindaco Serale - , segno del fatto che il mondo scuola sia una delle priorità della nostra amministrazione”. “Il progetto, già approvato a maggio, rappresenta una vera sfida – prosegue Serale - : si propone di rimuovere due edifici potenzialmente vulnerabili dal punto di vista sismico e sostituirli con una struttura più moderna e innovativa, senza interrompere il servizio scolastico”.



“L’edificio servirà l’intera area dell’oltre Gesso, consegnando alla città una struttura bella ma soprattutto funzionale” ha aggiunto Olivero.



La sindaca Manassero – ricordando che il totale degli interventi del PNRR sulla città consta di un finanziamento di 54 milioni di euro – ha rimarcato come questo sia “progetto di punta del pacchetto, una nuova scuola innovativa, punto di formazione dealla mobilità alternativa, sostenibile dal punto di vista energetico e aperta alla vita sociale della collettività: gli spazi verdi, il playground, la palestra e l’auditorium saranno per tutti”.