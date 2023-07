Basket: il braidese Giancarlo Ferrero lascia Varese, Trieste la sua prossima squadra

Proseguirà lontano da Varese la carriera di Giancarlo Ferrero, cestista 35enne nato a Bra, ormai destinato a Trieste.

Un addio doloroso quello del capitano (284 partite con la maglia di Varese), per quanto la legge dello sport professionistico non lasci tanto spazio ai sentimentalismi.

Otto stagioni indimenticabili, segnate da un amore reciproco tra il giocatore e la sua gente.

Ferrero aveva iniziato nell'Abet Basket Bra, prima tappa di una entusiasmante carriera, non ancora terminata. Ma "l'ultimo giro di giostra" non sarà nella sua Varese.

Di seguito uno stralcio dell'articolo pubblicato da Varesenoi.it, giornale del gruppo editoriale More News, che segue con passione le vicende della squadra cittadina.

Il Gianca uomo è stato un amico, un fratello, il capitano come vocabolario comanda, una comunione di gioia e affetto per Masnago, i suoi adepti e per tutti quelli che l’hanno conosciuto.

La Città Giardino resterà per sempre la sua città, una volta appese le scarpe al chiodo: è la prova provata di tutto ciò che abbiamo visto, vissuto e scritto.

Arrivederci, allora, Capitano.