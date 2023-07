Cuneoginnastica, terminato il ritiro in Svizzera per le atlete del settore agonistico

Tenero, Svizzera. Si è appena concluso il ritiro residenziale per le ginnaste del settore agonistico di artistica della Cuneoginnastica che, la scorsa settimana insieme ai tecnici societari ha visto impegnate 12 atlete cuneesi.

Tenero, in Svizzera, è un paesino del Canton Ticino con poco più di 3000 abitanti che si trova nel Comune di Locarno che ogni anno presso il CST, il Centro Sportivo della Gioventù ospita oltre 20.000 atleti di ogni attività sportiva provenienti da tutta Europa. Centro, questo svizzero, molto rigoroso per organizzazione, pulizia, dedizione e attenzione verso lo sport giovanile.

La Asd. Cuneoginnastica occupava la nuovissima struttura BRERE che all’interno ospitava l’attrezzatissima palestra della Ginnastica artistica ma, tutt’intorno moltissimi erano gli impianti per gli altri sport, dal Parkour allo sci d’acqua, dal Calcio ai tuffi al Beach Volley.

Il gruppo italiano era composto da 12 ginnaste cuneesi della Cuneoginnastica, da 8 ginnaste chieresi della società Equilibrea, da 1 ginnasta torinese della Vertigym e da 8 ginnaste di Biella della Ginnastica Biella. Società queste, unite da anni da una profonda amicizia e una solida collaborazione tecnica.

Il numeroso gruppo ha condotto numerosi e produttivi allenamenti alternati da molti momenti di svago tra il parco acquatico di Locarno alle attività all’aperto negli splendidi campi e parchi verdi che il Centro offriva; le attività offerte erano talmente numerose che le atlete non hanno potuto cimentarsi in tutto…. arrampicata, rollerblade, surf ma non son mancati fortunatamente i tuffi dalle piattaforme di 5, 7 e 10 metri.

Ottima esperienza dunque per tutto lo staff ginnico che da mesi organizzava questo stage per poter far vivere alle atlete agoniste un’esperienza indimenticabile. Si ringraziano i tecnici che hanno accompagnato le 28 ginnaste agli allenamenti che dall’organizzazione svizzera venivano soprannominati “monitori”: Bisconti Tiziana, Camilla Ines, Fannizi Fabrizio, Giraudo Gloria, Piras Marcello, Sola Monica e Sitnikova Irina.