Skiroll: super Emanuele Becchis nella sprint di Coppa del mondo di Schuchinsk

Comincia con il piede giusto la stagione 2023 di Coppa del Mondo per l'Italia di skiroll, che conquista la sprint di Schuchinsk (Kazakistan), portando tre atleti su quattro in finale.

A imporsi è stato il cuneese Emanuele Becchis (Sci Club Entracque Alpi Marittime), che ha preceduto in volata un ottimo Artyom Kovalyov (Kazakistan). Terzo l'azzurro Matteo Tanel (Team Robinson).

La mattinata azzurra si era già aperta con un ampio sorriso durante le qualificazioni, che avevano registrato il passaggio del turno da parte di Tommaso Dellagiacoma (3° tempo), Michele Valerio (4° tempo), Emanuele Becchis (6° tempo), Riccardo Lorenzo Masiero (9° tempo) e Matteo Tanel (12° tempo). Ai quarti di finale, Michele Valerio e Matteo Tanel hanno fatto la voce grossa, vincendo la propria batteria ed estromettendo dalla corsa per il successo odierno lo svedese Karlsson e il norvegese Olafsen. Discorso del tutto analogo per Tommaso Dellagiacoma ed Emanuele Becchis, passati in semifinale eliminando ai quarti i padroni di casa Kovalyov e Kassenov.

Al femminile, Elisa Sordello ha conquistato il tredicesimo tempo in fase di qualificazione, per poi cedere di misura ai quarti di finale, classificandosi terza nella propria batteria e non riuscendo così a staccare il pass per le semifinali (dodicesimo posto finale). La vittoria è andata alla favorita Linn Sömskar, seguita dalla norvegese Victoria Nitteberg, terza piazza per Jackline Lockner, che proprio negli ultimi metri ha perso la seconda posizione.