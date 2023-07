Chiusa di Pesio: atterraggio di fortuna per un elicottero di monitoraggio meteo

Una manovra di atterraggio fuori programma - e cioè obbligata - quella che ha realizzato nella mattinata di oggi (giovedì 13 luglio) l'equipaggio di un elicottero Airgreen, poi fotografato e "lanciato" sul gruppo Facebook "Sei di Chiusa di Pesio se...".



Secondo quanto comunicato dall'autore del post l'elicottero - impegnato in una serie di monitoraggio meteorologici - è atterrato in un prato privato nei pressi del condominio Orsa Maggiore, impossibilitato a salire di quota a causa delle probabilmente avverse condizioni meteo.



Sul gruppo Facebook la notizia ha scatenato reazioni e qualche scambio di commenti: tutti gli utenti, comunque, si sono detti d'accordo nel sentirsi sollevati che non si fosse trattato di un elicottero di soccorso impegnato in un'operazione d'urgenza.