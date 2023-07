Illuminata, Alpini e Madonna del Carmine: come cambia la viabilità di Cuneo per questo weekend

Modifiche alla circolazione e alla sosta per il weekend 14 - 16 luglio

Il prossimo weekend Cuneo sarà interessata da una serie di iniziative che si svolgeranno nel centro cittadino: il raduno Alpini A.N.A Sezione Cuneo, la festa del 2° reggimento Alpini di Cuneo, i festeggiamenti della Madonna del Carmine e Cuneo Illuminata.

Per permettere lo svolgimento delle attività in sicurezza, saranno necessarie alcune limitazioni alla circolazione e alla sosta veicolare nelle aree del concentrico cittadino interessate dall’iniziativa, come specificato di seguito.

Cuneo Illuminata, festa del 2° reggimento Alpini di Cuneo, festeggiamenti della Madonna del Carmine

Venerdì 14 luglio e domenica 16 luglio, dalle ore 19:00 sino a termine manifestazione (previsto entro le ore 24:00)

Divieti di transito

Piazza Galimberti per tutta la sua estensione (compreso laterali ed aree adiacenti);

C.so Soleri, tratto di strada compreso fra Piazza Galimberti e Via Carlo Emanuele Terzo;

C.so Garibaldi (compreso laterali ed aree adiacenti), tratto di strada compreso fra Via Senator Toselli e Piazza Galimberti;

Via Bonelli, tratto di strada compreso fra Via Asilo e Piazza Galimberti ;

Via Pascal, da piazza Galimberti a Via Fossano.

Divieti di sosta (con rimozione forzata)

Piazza Galimberti (anello interno ed esterno, testate, laterali ed aree adiacenti)

Sabato 15 luglio

Piazza Galimberti anello interno ed esterno, testate incluse:

divieto di sosta dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di sabato 15/07/2023;

chiusura al transito dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di sabato 15/07/2023;

Corso Nizza tratto compreso tra via E. Filiberto e la testata di corso Soleri:

divieto di sosta dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di sabato 15/07/2023;

chiusura al transito dalle ore 15:00 alle ore 24:00 di sabato 15/07/2023;

Corso Nizza tratto compreso tra corso Dante e via E. Filiberto:

divieto di sosta dalle ore 16:00 alle ore 20:00 di sabato 15/07/2023;

chiusura al transito dalle ore 17:00 alle ore 20:00 di sabato 15/07/2023 per sfilata di chiusura 2°rgt. Alpini;

Lungogesso Giovanni XXIII – tratto compreso tra via della Pieve (ingresso) e via della Pieve (uscita):

divieto di sosta dalle ore 14:30 del 15/07/2023 alle ore 01:00 del 16/07/2023;

chiusura al transito veicolare dalle ore 14:30 del 15/07/2023 alle ore 01:00 del 16/07/2023;

Piazzetta Torino (area adiacente il Palazzo del Governo)

divieto di sosta dalle ore 08:00 del 15/07/2023 alle ore 01:00 del 16/07/2023

C.so Soleri tratto di strada compreso fra Piazza Galimberti e Via Carlo Emanuele Terzo

chiusura al transito veicolare dalle ore 15:00 alle ore 24:00

C.so Garibaldi (compreso laterali ed aree adiacenti) tratto di strada compreso fra Via Senator Toselli e Piazza Galimberti

chiusura al transito veicolare dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

Via Bonelli tratto di strada compreso fra Via Asilo e Piazza Galimberti

chiusura al transito veicolare dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

Via Pascal da Piazza Galimberti a Via Fossano

chiusura al transito veicolare dalle ore 15:00 alle ore 24:00;

Raduno Alpini A.N.A Sezione Cuneo

Divieti di sosta (con rimozione forzata)

Continuativa dalle ore 15:00 di venerdì 14 luglio alle ore 24:00 di domenica 16 luglio, in Piazza Seminario, lungo Via Fossano, lato tettoia, nel tratto di strada compreso tra Via Seminario e Via C. Pascal;

dalle ore 14:00 e sino alle ore 16:00 di sabato 15 luglio, lungo Via Cesare Battisti;

dalle ore 06:30 alle ore 11:00 di domenica 16 luglio, lungo i seguenti tratti di strada interessati dalla partenza della sfilata prevista per la domenica del 16 luglio con il seguente percorso: Piazza della Costituzione – Corso Gramsci – Corso Nizza – Piazza Galimberti – Via Roma.

Divieti di transito

dalle ore 07:00 di sabato 15 luglio alle ore 07:00 di lunedì 17 luglio, in Piazza Seminario, lungo Via Fossano, nel tratto di strada compreso tra Via Seminario e Via C. Pascal (dovrà essere garantito l’accesso ai carrai ed agli ingressi condominiali ed il transito ad eventuali mezzi di soccorso);

dalle ore 10:00 alle ore 12:00 di domenica 16 luglio, nei tratti di strada di volta in volta interessati dal passaggio della sfilata del gruppo Alpini A.N.A, lungo il seguente percorso: Piazza della Costituzione – Corso Gramsci – Corso Nizza – Piazza Galimberti – Via Roma (nello specifico, dalle ore 10.30 e sino a cessate esigenze, si conferma la chiusura al transito e la deviazione a vista di tutti i veicoli lungo il percorso della manifestazione come sopra specificato, eccetto per gli automezzi autorizzati al service del corteo).