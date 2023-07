"Un ispettore ministeriale per dire la verità sul Tenda": l'annuncio di Rixi

Sembra aver dato i primi frutti la lettera sottoscritta da molti sindaci del territorio, sia nel Cuneese che nell'Imperiese, relativa al colle di Tenda.

Hanno trovato una risposta o quantomeno un impegno nero su bianco le richieste di nomina di un commissario o di un esperto super partes, perché dica la verità sul Tenda, in particolare per quanto riguarda i tempi di realizzazione.

E, ancora, la richiesta di essere ammessi alle periodiche conferenze intergovernative, Italia-Francia, sul tema delle infrastrutture e dei trasporti.

Questa la nota del deputato e vice ministro al Mit Edoardo Rixi.

“Il Mit prevede di nominare un Ispettore ministeriale per sovrintendere ai lavori in corso sul valico del Colle di Tenda. Un ispettore in grado di verificare lo stato dell’arte delle opere, il cronoprogramma dei lavori e quanto realizzato dall’impresa appaltante. Il Mit ha inoltre l’obiettivo di convocare, con cadenza periodica, un Tavolo di condivisione territoriale con i sindaci per agevolare la piena condivisione delle scelte.

La prossima Conferenza intergovernativa italo-francese è calendarizzata per il 20 luglio in videoconferenza per favorire l'accelerazione sui tempi dei lavori, la rimodulazione dei costi e la rilevazione di eventuali criticità. Nel mese di settembre, poi, si svolgerà in presenza una Cig allargata ai sindaci dei territori coinvolti che sarà convocata a Roma presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti".