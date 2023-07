Volley A2M, i calendari: Puliservice Acqua S.Bernardo inizia da Grottazzolina. A Cuneo la Final Four di Coppa Italia

Presentati oggi, mercoledì 13 luglio, a Bologna, in conclusione della tre giorni di Volley Mercato, i calendari della 79ª edizione del campionato italiano Credem Banca, main sponsor dei tornei che sul palco di Bentivoglio ha annunciato il rinnovo della sua collaborazione con la Lega Pallavolo serie A per altre due stagioni.

La Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo, questo il nuovo main title della squadra piemontese annunciato in giornata, debutterà domenica 15 ottobre Grottazzolina contro la forte Yuasa Battery, una delle società che più si è rinforzata durante il mercato estivo.

Seconda giornata, prima di fronte al pubblico amico, domenica 22 ottobre (ritorno 7 gennaio) con Ravenna.

Nella terza giornata ancora un turno interno con Aversa, poi la quarta a Brescia. Nella quinta Cuneo-Pineto, alla sesta Santa Croce-Cuneo ed alla settima Cuneo-Castellana Grotte.

La regular season proseguirà il 19 novembre con Porto Viro-Cuneo e sette giorni dopo Siena-Cuneo, per concludersi con gli ultimi quattro turni: il 7 dicembre Cuneo-Reggio Emilia, il 10 dicembre Ortona-Cuneo, poi il rush finale con la penultima giornata del 17 dicembre che vedrà Cuneo impegnata in casa contro Prata di Pordenone e nell’ultimo turno la trasferta a Cantù nel giorno di Santo Stefano.

Con una grandissima anteprima: la Del Monte Coppa Italia di serie A2 si svolgerà a Cuneo nei giorni 11 e 12 maggio 2024.

Esordio casalingo invece per la Monge Gerbaudo Savigliano nel Girone Bianco della A3 che nella prima giornata affronterà Mirandola al palasport di Cavallermaggiore. Per i saviglianesi prima trasferta in quel di Mantova.

Dicevamo della nuova denominazione della squadra di Cuneo. La Puliservice, azienda cuneese di servizi legata alla Famiglia Giordana che nella persona di Adriano Giordana, vicepresidente del Club cuneese, e del figlio Alessandro, CEO Puliservice – Giordana Group già partner della realtà biancoblù, implementano dunque il proprio sostegno al progetto di Cuneo Volley con grande orgoglio e spirito di crescita.

“Questo nostro implemento vuol anche essere un segno di riconoscimento verso tutti coloro che in questi anni hanno supportato e continueranno a sostenere il Cuneo Volley – dice il CEO di Puliservice, Alessandro Giordana -, a partire dai volontari che con la loro passione e il loro impegno stimolano tutto il movimento ad una continua e costante crescita per obiettivi”.

Un consolidamento invece quello di Acqua S.Bernardo, l’azienda garessina di acqua minerale facente capo ad Antonio Biella, Direttore generale, che per la 9ª stagione consecutiva assocerà il proprio nome alla prima squadra del Club di pallavolo maschile della Città di Cuneo.

“Da nove stagioni siamo al fianco di Cuneo Volley – le parole del direttore generale di Acqua S.Bernardo, Antonio Biella - , perché crediamo fortemente nel valore dello sport e della sua ricaduta positiva sul territorio, in termini di promozione di uno stile di vita sano, e di valori educativi nelle generazioni più giovani.

Infine, un’altra novità arriva dalla tre giorni bolognese: il presidente di Cuneo Volley, Gabriele Costamagna, entra a far parte del Cda della Lega Pallavolo Serie A in qualità di Consigliere per la serie cadetta. “Sono molto contento per essere stato nominato in quota A2 – dice il numero uno cuneese - alla sesta stagione in Serie A è un risultato importante per la società avere un rappresentante in consiglio di Lega. Sono sicuro sarà un’esperienza stimolante e formativa, nella quale farò il possibile insieme all’altro consigliere Fabio Mechini per rappresentare al meglio la categoria”.