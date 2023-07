Mondiali di Triathlon ad Ambugo: un buon piazzamento per la cuneese Eleonora Demarchi

Eleonora Demarchi, giovane triathleta cuneese, il 13 luglio ha gareggiato ai mondiali di Triathlon junior di Amburgo, rappresentando l'Italia in questo prestigioso appuntamento.

Un prestigio anche per il club nel quale milita, il Cuneo1198.

Per Eleonora la prima vera prova internazionale, nell'anno della maturità, appena conseguita al liceo scientifico di Cuneo, e i tanti successi nazionali.

Ad Amburgo è arrivato il piazzamento atteso, a metà classifica, essendosi piazzata al 36esimo posto su 65 atlete. "Era il risultato che ci aspettavamo - commenta il suo allenatore Francesco Dutto, con lei ad Amburgo. Nella frazione di nuoto, Eleonora è rimasta un po' imbottigliata, ma si è ripresa nelle frazioni di bici e corsa, dove ha recuperato molte posizioni. Ha fatto una buona prova, tenendo conto che c'erano delle atlete che, seppure giovani come lei, sono già delle professioniste di altissimo livello".

Dutto evidenzia anche lo splendido clima che ha accompagnato i mondiali di Amburgo, con le gare nel cuore della città e decine e decine di migliaia di persone a fare il tifo. "Per Eleonora, ma anche per me - conclude Dutto - è stata un'esperienza davvero straordinaria. Confrontarsi con eventi e atleti di quel livello è fondamentale, sia dal punto di vista sportivo che di crescita personale. Adesso, per lei, è tempo di prendersi una pausa, tra maturità e mondiale se lo è davvero meritato. Tornerà più carica per gli impegni di fine stagione".