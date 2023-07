Cuneo: zona quadrilatero e piazza Boves al centro del confronto al tavolo per l'ordine e la sicurezza riunito in Prefettura

Si è svolto questa mattina, venerdì 14 luglio, un incontro in Prefettura del tavolo Ordine e Sicurezza tra il prefetto Fabrizia Triolo, la sindaca Patrizia Manassero, il vicesindaco Luca Serale, presenti i comandanti delle forze dell’ordine e della Polizia Locale. Tra i temi affrontati, la sicurezza in città.

Così la sindaca Manassero: “Abbiamo condiviso la fotografia di una realtà che necessita di interventi seri e costanti, nella zona di Piazza Boves e nel quadrilatero, dove però la situazione rilevata mostra segnali di miglioramento. Il nodo preoccupante è lo spaccio e il consumo di stupefacenti, crack in particolare, che scatena comportamenti aggressivi. Di fronte alla piaga delle droghe non bastano le forze dell’ordine. Lavoriamo su più piani, perché è una battaglia collettiva che ha bisogno di coinvolgere tutti gli attori competenti, siano essi istituzioni o enti del terzo settore. Ringrazio il prefetto Triolo per la sua attenzione costante e la prontezza nell’affrontare le criticità”.

Il vicesindaco Luca Serale aggiunge: “Rispetto a Piazza Boves vogliamo rassicurare cittadini e commercianti che abbiamo ben presente la situazione e lavoriamo perché questa parte di città non debba affrontare da sola le criticità che emergono. La movida, che ha aspetti interessanti di vivacità e ritorno economico per gli esercizi commerciali, facilmente tracima in disturbo. La linea di confine è difficile da tracciare, a Cuneo, come ovunque. Ma non rinunciamo a provarci. Siamo in contatto con il Comitato di quartiere per affrontare le situazioni che ci vengono segnalate e su cui noi possiamo intervenire, come è per i cassonetti che erano stati spostati davanti ai murales di Patrick Moya (non sappiamo da chi, ma non certo su indicazione dei tecnici del Comune). Abbiamo segnalato al Cec, che ha provveduto a posizionarli altrove. Ringraziamo il Consorzio perché risponde tempestivamente alle nostre segnalazioni o a quelle dei cittadini. In generale, il mio auspicio è che si possa continuare a lavorare in sinergia e in maniera costruttiva nell’affrontare le criticità”.

Il tavolo Ordine e sicurezza tornerà a riunirsi tra una settimana, per fare il punto sugli interventi. In calendario per lunedì 17 luglio un incontro con il comitato di quartiere Cuneo centro. Il tema di Piazza Boves sarà all’ordine del giorno anche della prima riunione dell’Osservatorio permanente per la sicurezza urbana, prevista entro l’inizio di agosto.