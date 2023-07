Cuneo, l’ascensore panoramico torna in funzione. Orari modificati per consentire le aperture notturne nel weekend dell’Illuminata

L’ascensore panoramico, che collega i parcheggi gratuiti presenti dalle piscine comunali con l’altipiano cittadino, verrà riaperto nel pomeriggio dopo l’intervento di manutenzione straordinaria delle porte.

Nel weekend l’impianto, al fine di salvaguardare i tempi di ricarica necessari per le batterie (l’impianto necessità infatti di almeno 12 ore di fermo per una completa ricarica delle batterie), e al fine di garantire i servizi di apertura prolungata per l’iniziativa di Cuneo Illuminata osserverà i seguenti orari:

• Venerdì 14 luglio dalle 17 alle 22

• Sabato 15 luglio dalle 12 alle 24

• Domenica 16 luglio dalle 12 alle 22.