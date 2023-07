Cuneo scelta per ospitare gli “stati generali della bellezza e del turismo” 2024

Cuneo ospiterà nel 2024 gli “stati generali della bellezza e del turismo”, cioè l’assemblea nazionale degli Assessori alla Cultura e al Turismo d'Italia, organizzata da ALI-Autonomie Locali Italiane.

L’annuncio è stato dato oggi ad Andria, al termine della seconda edizione di questo evento, oggi nella città pugliese, dove si sono riuniti i competenti rappresentanti delle amministrazioni locali di tutta Italia. Gli “stati generali” implicano due giorni di dibattiti, condivisione di buone pratiche ed esperienze quotidiane, ma anche confronti sulle criticità nella gestione e valorizzazione dei beni culturali e artistici delle città. All’evento hanno partecipato l’assessora alla Cultura Cristina Clerico e al Turismo Sara Tomatis; in quella sede hanno presentato la candidatura di Cuneo, che è stata accolta.

Cuneo è tra i comuni che ad Andria hanno sottoscritto il Protocollo d’intesa della Carta delle Città della Bellezza: sulla base dei principi definiti dall’Unesco, dal Consiglio d’Europa e dal Parlamento europeo per la salvaguardia e la valorizzazione del patrimonio culturale e naturale, le città firmatarie si impegnano, tra l’altro, a lavorare per “valorizzare e sviluppare esperienze innovative”, per promuovere “percorsi partecipati costruttivi di piani strategico-operativi della cultura’, per “ampliare i propri luoghi della produzione, della fruizione e dell’incontro-aggregazione”, per “connettere l’offerta culturale con quella turistica”. Il Protocollo sancisce anche forme di collaborazione e coordinamento tra i firmatari, in ambito della bellezza.

“È un motivo di soddisfazione e di orgoglio che ALI abbia accolto l’invito di Cuneo ad ospitare l’edizione 2024 degli stati generali della bellezza. Ringraziamo per la fiducia accordata”, commentano le assessore da Andria.

Per Cristina Clerico (cultura) “essere parte di questa rete della bellezza, sarà un efficace stimolo a lavorare con uno sguardo nuovo, più creativo e aperto, per valorizzare ciò che Cuneo è, per mettere in cantiere proposte di ampio respiro. Cuneo ha una grande vivacità culturale e artistica, ed è capoluogo di una grande provincia dinamica e piena di bellezza artistica e naturale. Invito fin da ora tutti gli stakeholders del territorio in ambito culturale e artistico a collaborare per accogliere l’evento Ali 2024 e, soprattutto, per recepire nel nostro operare concreto i principi ispiratori della Carta cui abbiamo aderito”.

Sara Tomatis (turismo) aggiunge: “Accogliere gli Stati generali a Cuneo sarà un’occasione unica per la nostra città: a questi eventi partecipano tra i 250 e i 300 sindaci e assessori di tante città d’Italia, esperti, rappresentanti del governo. Significa che avremo la possibilità di mostrare la bellezza che siamo e abbiamo, in un contesto che potrà essere volano di attenzione e attrazione turistica per tutto il territorio, anche per le nostre bellissime valli. Sono certa che lavoreremo insieme con tutti gli attori del territorio cuneese in vista di questo importante evento”.

Da Cuneo la sindaca Patrizia Manassero esprime soddisfazione per il fatto che la candidatura sia stata accettata: “Lo leggo come il riconoscimento di un lavoro corale portato avanti in questi anni e di una grande vivacità del nostro territorio”.