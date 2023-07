Nel weekend tregua dall'afa: da lunedì in arrivo nuova ondata di caldo

Tregua dal caldo per un paio di giorni, poi da domenica l'alta pressione di origine nordafricana tornerà in scena fino almeno fino a mercoledì, con temperature piuttosto elevate.



Al Nord Ovest quindi avremo questa situazione:

- Oggi venerdì 14 e domani sabato 15 luglio

Cielo sereno o poco nuvoloso sulle zone di pianura più orientali. Sui rilievi e sulle pianure occidentali oggi nuvolosità più estesa che al pomeriggio potrà generare locali rovesci o deboli temporali, in particolare sulle Alpi nordoccidentali e valle d'Aosta, nonchè su Marittime e Appennino ligure orientale. Domani ancora qualche possibile rovescio o temporale tra Valle d'Aosta e alto Piemonte.



Temperature stazionarie o in lievissimo aumento domani, tuttavia nelle medie del periodo. Le massime saranno con valori compresi tra 28 e 31 °C. Minime domani tra 19 e 23 °C.



Venti in generale assenti o deboli variabili e a regime di brezza.

- Da domenica 16 a mercoledì 19 luglio

Rapido aumento della pressione per l'arrivo di una nuova fase anticiclonica di origine nordafricana, che porterà una nuova ondata di calore almeno fino a mercoledì incluso. Cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, possibile ancora qualche isolato rovescio sempre sui settori alpini settentrionali.



Temperature in forte rialzo, che tra martedì e mercoledì potranno toccare punte di 37/38°C sulle pianure più orientali, mentre sulle coste rimarranno attorno 30/32°C. Notti afose, con minime che saranno diffusamente oltre i 20 °C con punte di 24/25 °C.



Venti assenti o deboli variabili su pianure, sulle creste alpine occidentali ci saranno temporanei rinforzi anche di forte intensità a causa di correnti occidentali sul bordo dell'anticiclone.

- Tendenza successiva

Da giovedì l'anticiclone si sposterà nuovamente verso sud lasciando spazio a correnti più fresche atlantiche. Allo stato attuale non si prevedono precipitazioni, ma normalmente queste fasi di ritorno a temperature più accettabili sono accompagnate da temporali anche intensi, per cui vedremo nei prossimi aggiornamenti se i modelli cambieranno evoluzione.



