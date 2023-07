Revello: è mancato l’ex sindaco Ugo Motta, amministratore di lungo corso

È mancato nella tarda mattinata di oggi (venerdì 14 luglio) Ugo Motta, 87 anni, ex sindaco di Revello e amministratore di lungo corso.



Una vita, la sua, trascorsa tra l’impegno professionale di geometra libero professionista e il municipio dove, prima sui banchi dell’opposizione e poi in maggioranza, è stato primo cittadino per tre mandati.



Esponente di spicco del Partito Liberale Italiano - erano gli anni in cui democristiani e liberali si contendevano in una lotta serrata la guida del Comune - era stato eletto sindaco per la prima volta nel 1995 e poi riconfermato nel 1999.



Dopo la pausa di un lustro era nuovamente stato eletto alla guida del paese nel 2009, carica che ha mantenuto fino al 2014.



Negli anni ’90 era stato anche amministratore nella Comunità Montana Valle Po.



“Sono stato suo vicesindaco dal 2009 al 2014 – ricorda l’attuale sindaco Daniele Mattio – e nonostante le nostre opinioni non fossero sempre collimanti, ho imparato molto da lui. Era un uomo di lunga esperienza, che ha dato molto a Revello. Mentre porgo alla famiglia le condoglianze mia e di tutta l’amministrazione comunale gli rivolgo un pensiero di gratitudine per quanto ha fatto per il paese in molti anni di impegno amministrativo e per tutto ciò che mi ha insegnato”.



Così lo ricorda il deputato Enrico Costa, oggi vicesegretario nazionale di Azione. “Era uno dei punti di riferimento di mio padre, Raffaele e del partito liberale in valle. Sono rattristato da questa notizia perché Ugo Motta era amministratore competente e preparato – osserva il parlamentare monregalese – tant’è che il partito liberale lo candidava nel collegio provinciale della valle Po e in un caso, ricordo, era stato candidato anche alla Camera dei Deputati. Rinnovo le mie condoglianze alla famiglia e conservo di lui un’ ottima immagine. Con lui se ne va un bravo sindaco e un vero liberale”.



Cavaliere del lavoro, tra i vari incarichi ricoperti il geometra Motta era stato anche consigliere di amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo.

Nell'agosto del 2022 aveva perso la moglie Rosanna Sasia e da allora il suo stato di salute era fortemente peggiorato.



Lascia i figli Paolo con Lorella, Carlo con Marina, Enrico con Nives. I nipoti Simone con Marta, Marco con Roberta, Chiara, Alberto e Alessandro. La sorella Eugenia, i cognati Ubaldo, Maddalena, e Teresita.

Lo ricorda il figlio Paolo: "Ieri sera ero con mio padre e, prima che mancasse, col poco di fiato che aveva, mi ha detto come fosse 'dispiaciuto di non poter più salutare tutte le persone di Revello'".

Il rosario sarà celebrato sabato 15 e domenica 16 luglio alle ore 20.30 nella chiesa parrocchiale Marie Vergine Assunta di Revello, dove alle 10.30 di lunedì 17 luglio si svolgerà il funerale, con partenza dall'abitazione del defunto alle 10.20.