Tornano i No Vax: il movimento pronto a correre alle Regionali in Piemonte nel 2024

No Vax contro Alberto Cirio, ma non in piazza. Alle urne. E’ uno scenario ancora non definito ma più che probabile quello che si prefigura in vista del 2024: alle prossime elezioni regionali potrebbero infatti partecipare i No Vax - No Green Pass.

Pronto il simbolo “Insieme liberi, per il Piemonte”

La suggestione arriva da uno dei leader della Variante Torinese, quel Marco Liccione che per mesi ha aperto i cortei che ogni sabato hanno contraddistinto le giornate dei torinesi durante la pandemia. Il nome, di fatto, c’è già: “Insieme liberi, per il Piemonte”. Nulla di nuovo, sia chiaro.

Il precedente della scorsa primavera in Friuli

Insieme Liberi è infatti un movimento che ha già partecipato a una tornata elettorale, quella della scorsa primavera in Friuli. Alle regionali la candidata Giorgia Tripoli si è però fermata al 4,66% ,senza riuscire a entrare in Consiglio regionale ma collezionando bene 22.851 voti. Più del candidato del Terzo Polo, per intenderci.

Un’esclusione mal digerita, con tanto di ricorso (respinto) al Tar. L’asse Friuli-Piemonte potrebbe quindi riproporsi, dopo essersi consolidata in piazza tra i No Green Pass torinesi e i portuali di Trieste, più volti ospitati in città.

No Vax e No Green Pass pronti a dare battaglia

I No Vax e No Green Pass alle regionali del 2024, pronti a fare campagna elettorale contro Cirio e contro il centrosinistra, non è quindi utopia. Anzi. Il simbolo, di fatto, è già pronto.

Se le intenzioni appaiono chiare, non è però detto che il movimento riesca a sorpassare lo scoglio dell’enorme mole di burocrazia che si trova a dovere affrontare chiunque voglia comporre una lista per le elezioni regionali. Solo il tempo dirà se il ritorno in campo di No Vax e No Green Pass riuscirà a concretizzarsi.