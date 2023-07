Selezioni per oltre 200 posti di lavoro a tempo determinato al Paulaner Oktoberfest Cuneo

Sono aperte da oggi – venerdì 14 luglio – le selezioni per lavorare alla 6ª edizione del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” 2023 in programma presso l’area del Palazzetto dello Sport di Cuneo (via Aldo Viglione, 1 nella frazione di San Rocco Castagnaretta) da giovedì 21 a domenica 24 settembre, da giovedì 28 settembre a domenica 1° ottobre e da giovedì 5 a domenica 8 ottobre, per complessivi 12 giorni di apertura, con chiusura dal lunedì al mercoledì.

La società cuneese Sidevents Srl, concessionaria esclusiva per l’organizzazione dei Paulaner Oktoberfest ufficiali per tutta l’Italia, è alla ricerca di: camerieri, personale di sala e cucina, “spillatori” di birra, hostess, addetti alla logistica in generale, sicurezza e viabilità per oltre 200 assunzioni a tempo determinato. È già possibile presentare la propria candidatura on line accedendo al sito oktoberfestcuneo.it o tramite i canali social ufficiali dell’evento, in cui è presente il link di accesso al portale. Compilando il modulo di candidatura, un breve video illustra nel dettaglio, a chi vorrà proporsi, il progetto e le mansioni ricercate. Il termine ultimo per candidarsi è giovedì 27 luglio e chi risulterà idoneo sarà contattato per partecipare al casting che si svolgerà a partire da venerdì 28 luglio.

“Anche per questa sesta edizione l’obiettivo del Paulaner Oktoberfest Cuneo è di offrire un’occasione di lavoro soprattutto ai giovani della provincia di Cuneo – spiegano gli organizzatori della Sidevents Srl -. I due requisiti richiesti per poter accedere alle selezioni sono aver compiuto la maggiore età e, per gli extra-comunitari, essere in possesso del permesso di soggiorno. Con la novità dell’apertura solo nei week-end, dal giovedì alla domenica, permetteremo a tutti di avere qualche giorno di riposo in più in settimana e soprattutto renderemo più facile la possibilità di entrare nella squadra per via di un impegno lavorativo più concentrato nel tempo. All’atto di conferma della propria disponibilità, per motivi organizzativi sarà richiesto un impegno per tutti i tre week end di svolgimento dell’Oktoberfest”.

Sull’apposito form di candidatura il video fa comprendere con facilità l’impostazione dell’evento e le figure richieste per formare la squadra del “Paulaner Oktoberfest Cuneo 2023”. Nel dettaglio, le mansioni ricercate sono: camerieri (runner beer e runner food), personale di sala (prese comande, kellerine, bretzeline, comì di sala), addetti al banco caffè e alla vendita gadget, personale di cucina (cuochi, aiuto cuochi e altre mansioni più semplici), hostess per il punto informazioni e per la gestione delle prenotazioni, addetti alla logistica (parcheggiatori, personale alle porte di sicurezza, lavaggio e pulizie, etc.) per finire “spillatori” di birra Paulaner e altre figure che saranno impiegate nella birreria.

In attesa di definire il personale, gli organizzatori stanno intanto lavorando al programma e all’organizzazione della festa. Gli ospiti del “Paulaner Oktoberfest Cuneo” avranno a disposizione 3mila posti a sedere al coperto dove pranzare e cenare; tra le novità il padiglione eventi e spettacoli all’aperto dove si succederanno convegni, saggi musicali e manifestazioni culturali affiancato dal blocco street-food. Non mancheranno il tradizionale luna park e l’area fieristica. Per questa sesta edizione l’intento, già annunciato dagli organizzatori, è di sviluppare ulteriormente la parte espositiva diversificando l’offerta anche grazie al coinvolgimento di nuovi partner molto legati al territorio.