Viva il campeggio con padre Walter!

Gentile direttore,

Un altro campeggio è appena terminato; una settimana piena di sorrisi, giochi, condivisioni e preghiera.

Ogni anno, vedendo i volti dei bambini e dei ragazzi così felici, capiamo perché appena finisce un campeggio sono già tutti proiettati a quello dell’anno successivo, o perché le lacrime escono quando si torna a casa e non quando si parte..

Abbiamo sentito forte il desiderio di scrivere queste poche righe per dire GRAZIE al nostro padre Walter motore ed anima di questi momenti che tutti porteranno per sempre nel loro cuore.

Sovente ci si chiede come avvicinare i bambini ed i ragazzi al mondo eucaristico, come fare a trattenerli una volta che crescono; bene possiamo senza dubbio dirvi che Padre Walter ha trovato la chiave del loro cuore perché li educa sapendo stare sempre dalla loro parte; dalla loro parte quando sono piccoli e indifesi, dalla loro parte quando crescono, dalla loro parte quando sbagliano, dalla loro parte quando piangono, dalla loro parte quando ridono, dalla loro parte quando si perdono, dalla loro parte quando si ritrovano. Padre Walter, che appartiene alla Congregazione dei Padri Filippini di Mondovì, ha innato dentro di sé l’insegnamento di San Filippo Neri, secondo il quale i ragazzi vanno amati, vanno accuditi ed ascoltati. Perché a loro non interessa lo sfarzo delle chiese o la maestosità delle funzioni; loro hanno bisogno di sentirsi amati, di vedere Dio nei gesti quotidiani, nella leggerezza del cuore, nell’aiutare un amico in difficoltà, nell’imparare a raccontarsi senza sentirsi giudicati; e così giorno dopo giorno imparano a pregare e ad amare.

E allora GRAZIE Padre WALTER, speriamo che tu possa continuare ad avere l’energia e l’amore per seguire ed amare i giovani, per stare loro accanto e per ripetere ancora “Fate i Buoni, se potete…”. Loro e noi abbiamo bisogno di te.

I genitori dei ragazzi del campeggio