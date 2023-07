Il Campionato mondiale di Trial torna a Sestriere

La Federazione Motociclistica Italiana è tornata a scegliere Sestriere per il Campionato mondiale di Trial Gran Premio d’Italia. L’evento, organizzato dall’associazione motociclistica Gentlemen’s Club di Pinerolo, con la collaborazione del Comune di Sestiere e del Consorzio turismo Sestriere, si svolgerà venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 luglio.



“C’è grande attesa per uno degli eventi più importanti della programmazione estiva – afferma il sindaco di Sestriere Gianni Poncet – . Nel 2022 abbiamo ospitato il campionato italiano e ora, per noi, il mondiale è un punto di arrivo: la coronazione di un sogno che abbiamo cominciato ad alimentare lo scorso anno”.



Sestriere si prepara quindi ad ospitare motociclisti provenienti da tutto il mondo e un pubblico di appassionati che dalle prime stime potrebbe toccare le 10.000 persone.



Ma non è la prima volta che le montagne olimpiche ospitano eventi di questo tipo: “Siamo già stati scelti per il campionato mondiale negli anni Ottanta, Novanta e nel 2000, ma sono passati circa 18 anni dall’ultima volta” spiega il sindaco. Anni in cui la disciplina ha avuto un’importante evoluzione: “I passaggi sono ancora più tecnici di prima e il livello di difficoltà del percorso di gara si è alzato notevolmente. Di conseguenza anche la spettacolarità dell’evento non avrà precedenti” afferma Poncet.



