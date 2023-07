Isiline estende la copertura in fibra ottica a Pagno

Oltre alle 384 unità immobiliari servite dalla fibra misto-rame, da oggi Isiline aggiunge 453 unità immobiliari alla propria copertura grazie ai lavori per portare la fibra ottica FTTH nel comune di Pagno: il lavoro, realizzato con Open Fiber, permetterà ad abitanti e attività commerciali di accedere alla Banda Ultra Larga raggiungendo velocità di navigazione fino a 1000 Mbps.



Un’opera importante, che va a migliorare nettamente le prestazioni dei servizi ad oggi esistenti con l’obiettivo di fornire un servizio decisamente migliore all’utente finale: in questo senso, ad oggi la fibra ottica è la migliore tecnologia per navigare in assoluta velocità e semplicità sul Web oltre che inviare e ricevere file pesanti, scaricare contenuti in streaming e on-demand.



Isiline, provider saluzzese, prosegue così la propria opera di ampliamento sul proprio territorio di riferimento con l’obiettivo di offrire un servizio performante agli abitanti della provincia di Cuneo: per ricevere informazioni e sottoscrivere il nuovo contratto è possibile recarsi nel punto vendita di Saluzzo in via Torino 48/A oppure in quelli di Cuneo, Fossano e Mondovì.



Resta sempre possibile, dal lunedì al sabato, telefonare al numero 0175-292929 oppure sottoscrivere in totale autonomia, dopo aver scelto il servizio che si preferisce, il contratto direttamente su shop.isiline.it.