Rifugio aperto tutte le sere a Pian Munè di Paesana

Come da programma il Rifugio di Pian Munè da venerdì 14 luglio fino al 30 agosto sarà aperto tutte le sere per ospitare tutti al fresco della terrazza panoramica o nell’accogliente sala interna!



Dalle ore 17.30 alle 19 Merenda Sinoira con Tagliere tipico a 15 euro a persona. Dalle 19 in poi cena del Rifugio.



Dalla domenica al venerdì sera menù a 18 euro comprendente Antipasto del giorno, Piatto a scelta tra i primi e le polente e acqua.



Il sabato sera menù a 25 euro con Selezione di affettati e formaggi, Flan di verdure con fonduta, Piatto a scelta tra primi e polenta ed acqua.



SERATE SPECIALI DELL’ESTATE



Martedì 1 agosto

In occasione della annunciata Super Luna Piena alla Baita Defender di Pian Croesio Cena sotto la luna piena con salita a piedi o in seggiovia entro le ore 16.50 e discesa a piedi per tutti. Allestimento della cena come non ve l’aspettate per un menù ricco e curato e degustazione di vini a cura di Enoteca le Marne compresa a 45 euro a persona (gradito l’abbigliamento bianco/chiaro)



Invece, in occasione delle stelle cadenti, chi più in alto sale più stelle cadenti vedrà!



Giovedì 10 agosto

Al rifugio pian munè a 1535 metri, Cena stellata di San Lorenzo. Menù tipico con degustazione vini inclusa a cura di Enoteca Le marne a 35 euro a persona (bimbi 20 euro). Sdraio e coperte per esprimere i vostri desideri



Venerdì 11 agosto

Alla Baita Defender di Pian Croesio a1890 metri, Cena stellata con degustazione di digestivi dell’Opificio Miretto di Ostana a 29 euro (vino escluso). Con sdraio e coperte per esprimere i vostri desideri! Non resta che salire in quota e godersi la serata che preferite!



Prenotazione gradita al numero 3286925406 (anche via messaggio whatsapp).