Giovedì 20 luglio a Villa Belvedere la compagnia teatrale “d’la Vila” di Verzuolo

La compagnia teatrale “d’la Vila” di Verzuolo porta in scena, giovedì 20 luglio alle 21,15 a Villa Belvedere Radicati, la commedia in due atti “Finalment... la mia öcasiun” di Christian La Rosa, con l’adattamento di Carlo Antonio Panero.

Nel parco dell’antica dimora sulla collina di Saluzzo, in via San Bernardino 17, l’esilarante commedia in dialetto piemontese racconta la vita di un artista umile e incompreso, ma ricco di sogni e speranze che trascorre da più anni in una quotidiana malinconia di gesti e di sensazioni che gli impediscono di esprimere le sue doti e la sua versatilità.

Il protagonista è quindi sempre alla ricerca della situazione che gli regali l’occasione di dimostrare il suo talento.

Non aiutato né sostenuto da una moglie disincantata, da una direttrice autoritaria e da vari personaggi che non credono nelle sue possibilità, si abbandona a una malinconica rassegnazione. Ma inaspettatamente si presenta la grande occasione della vita da non perdere, ma da sfruttare con coraggio e astuzia per dimostrare tutta la sua bravura.

Saprà raccogliere questa opportunità? È questo il dilemma che con situazioni, emozioni e continui colpi di scena terrà lo spettatore col fiato sospeso per concludersi con un finale imprevedibile.

Lo spettacolo teatrale è organizzato dall’Associazione Arte Terra e Cielo con il patrocinio del Comune di Saluzzo.

Dalle 19, nel parco della Villa, è previsto il servizio bar con il Caffè Tiffany e per chi lo desidera è possibile prenotare l'aperitivo al numero: 380.1387369 o 0175.47281.

Ingresso intero 10 euro, 8 euro (associati Arte, Terra e Cielo), 5 euro (minori di 18 anni).

Per info e prenotazioni allo spettacolo tel. a numero 351.571847