La filiera della carne bovina Piemontese regina a “Meating”, il nuovo evento di Savigliano

Venerdì 29, sabato 30 settembre e domenica 1° ottobre a Savigliano avrà luogo la prima edizione di “MEATING: di cotte e di crude – Percorsi di carne bovina Piemontese”, la nuova manifestazione ideata e realizzata dalla Fondazione Ente Manifestazioni di Savigliano per raccontare e valorizzare le caratteristiche uniche della carne bovina Piemontese e i suoi molteplici utilizzi in cucina. Teatro della rassegna sarà piazza del Popolo dove per tre giorni il visitatore sarà accompagnato in un viaggio alla scoperta della secolare tradizione che caratterizza il territorio della Granda, grazie ai suoi principali protagonisti, gli allevatori, e tutti gli attori di una filiera che negli anni si è strutturata e consolidata per fare della carne Piemontese uno dei prodotti simbolo della provincia di Cuneo e non solo.

“Con questo nuovo evento la Fondazione intende principalmente valorizzare il territorio attraverso un prodotto locale fortemente identitario e unico a livello mondiale – commenta Andrea Coletti, presidente della Fondazione Ente Manifestazioni -. Desideriamo, inoltre, promuovere una corretta educazione alimentare attraverso la divulgazione di contenuti su basi scientifiche e raccontare il valore di una filiera locale e di un prodotto tipico dalle caratteristiche uniche. Il nome inglese scelto per la manifestazione nasce dalla fusione di tre parole e concetti: carne, mangiare, incontro (si legge miting come meeting, ma si scrive meating). L’evento vuole essere proprio questo, un invito ad incontrarsi, a confrontarsi, a raccontare storie legate alle aziende e a un prodotto di eccellenza del territorio piemontese, mettendo in evidenza tutto quello che di bello, buono e giusto, da consumatori, spesso non vediamo e non sappiamo”.

La manifestazione sarà strutturata con un percorso, a ingresso libero, dove il visitatore sarà accompagnato nel racconto sulla tradizione e sulle peculiarità della carne bovina Piemontese. A seguire vi sarà un’area dedicata alle degustazioni, per poi accedere ad uno spazio incontri, in cui esperti del settore approfondiranno argomenti di attualità legati al mondo della carne e, in generale, dell’alimentazione. Proseguendo, poco dopo, il visitatore si troverà in un’area riservata a show-cooking e a dimostrazioni dal vivo, per poi incontrare uno spazio dedicato allo street food, con la possibilità di consumare un pasto a base di carne grigliata. Il percorso si concluderà con stand dedicati ad espositori di prodotti enogastronomici piemontesi e non solo.

Il tutto sarà reso possibile grazie alla collaborazione con il Comune di Savigliano e le associazioni di categoria che fanno parte dell’Ente Fondazione Manifestazioni di Savigliano.

Per maggiori informazioni visitare il sito web www.entemanifestazioni.com, telefonare al numero 0172/712536 o scrivere un’e-mail all’indirizzo info@entemanifestazioni.com.