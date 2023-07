Al destino della ministra Daniela Santanchè è legata la candidatura alle regionali del fratello Massimo

La ministra Daniela Garnero Santanché non ha intenzione di dimettersi.

"Non capisco per quale motivo dovrei fare un passo indietro visto che ad oggi non ho ricevuto alcun avviso di garanzia. Sono assolutamente tranquilla. Ho tante cose da fare in questo momento al ministero del Turismo".

Così ha spiegato a margine dell’assemblea nazionale di Confagricoltura l’esponente di Fratelli d’Italia ai giornalisti che le chiedevano se avesse intenzione di fare un passo indietro.

“Nessuno mi ha mai accusato di nulla nelle mie funzioni di ministro. Alcuni giornali – ha affermato - scrivono delle grandi bugie e per questo faremo la nostra querela e chiederemo un risarcimento danni. Mio nonno mi ha insegnato a non aver paura se non fai niente di male. Io - ha aggiunto - vado avanti a testa alta e non mi faccio intimorire".

Le ultime rivelazioni di Report e la recente vicenda di una villa acquistata e venduta nell’arco di un giorno insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa (con un cospicuo guadagno) non sembrano turbare più di tanto la ministra di natali cuneesi.

Bisognerà però vedere che cosa diranno la premier Giorgia Meloni e soprattutto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella nei prossimi giorni, dato che le polemiche non accennano a placarsi e le opposizioni continuano a tenere il governo sotto pressione.

La vicenda – a prescindere da come evolverà – ha un possibile risvolto cuneese.

Al suo destino è infatti legato quello del fratello, Massimo Garnero, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale a Cuneo, la cui candidatura veniva data pressochè per scontata nel listino del candidato presidente del centro destra alla Regione il prossimo anno.

Ora, col perdurare della querelle, quella candidatura che fino ieri veniva data per scontata, sembra non essere più così scontata.

La lista d’attesa nel partito della Meloni per un seggio a Palazzo Lascaris anche nella Granda è lunga e tra i Fratelli comincia far capolino la spietata e cinica regola della politica… mors tua, vita mea.