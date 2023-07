Ammissioni al Politecnico di Torino: crescono i numeri degli arrivi dal Vallauri

Sono stati 89 gli studenti del Vallauri di Fossano a tentare l’accesso al Politecnico di Torino di cui il 71% ha già ottenuto l’ammissione alla facoltà, gli altri potranno ritentare a settembre. Numeri performanti ed in crescita rispetto al 60% degli esiti positivi del 2022 e al 37% del 2021.



“L’istituto Vallauri si conferma un eccellente trampolino di lancio per gli studenti interessati ad iscriversi al Politecnico di Torino, facoltà di Ingegneria nota per essere una delle più prestigiose a livello italiano ed internazionale. Sono 63 gli studenti che sono già stati accettati: un risultato che ci dà grande soddisfazione e che vediamo crescere di anno in anno. Il merito va ai ragazzi, alla tradizionale offerta didattica e anche al progetto ‘Orientamento Formativo Politecnico di Torino’ a cui la nostra scuola ha aderito da alcuni anni”. È il positivo commento di Paolo Cortese, dirigente dell’istituto, in merito agli esiti dei test di ammissione universitari da parte degli studenti diplomatisi di recente all’IIS Vallauri di Fossano.



Ad inizio dell’anno scolastico, 133 studenti delle classi quinte, frequentanti il corso Scienze Applicate del Liceo Scientifico e il Settore tecnologico, hanno aderito alla proposta di orientamento formativo verso le facoltà di ingegneria. Il progetto “Orientamento Formativo Politecnico di Torino” prevede un percorso legato ai temi della matematica e fisica ed è stato suddiviso in quattro lezioni per ogni disciplina, di cui una tenuta da docenti universitari presso la sede del Politecnico. Gli obiettivi del progetto sono molteplici: da una parte il Politecnico ha modo di fornire agli studenti indicazioni sui prerequisiti indispensabili per frequentare i corsi di laurea, dall’altra, grazie alla collaborazione con i docenti delle scuole medie superiori e dell’università, gli studenti sono supportati nella scelta del corretto percorso di laurea.