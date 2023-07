Rally: giro di boa per Alma Racing, anche a giugno piacevoli soprese

Dopo un maggio caratterizzato da abbondanti vittorie e soddisfazioni, la stagione griffata ALMA Racing si tuffa nel periodo estivo con il morale altissimo. La scuderia di Santo Stefano Belbo dà il benvenuto infatti a giugno con tanti altri buoni propositi per provare a confermare quanto già fatto di buono nei mesi precedenti, Si parte forte allora con un duplice impegno tra Liguria e Piemonte.

Nella bucolica e accogliente Valle d’Aveto va in scena il Rally della Lanterna. Lungo le tecniche prove speciali, bagnate abbondantemente dalle copiose piogge scese senza tregua, il migliore è risultato di gran lunga Alessandro Multari. Il veloce genovese, navigato da Nicole Arata, regala spettacolo a bordo della sua abituale Citroen Saxo Kit e centra un clamoroso settimo posto assoluto. Una prestazione ineccepibile e che porta in aggiunta la vittoria schiacciante nella classifica riservata alle due ruote motrici.

Un’altra bella vittoria di classe viene poi garantita dall’equipaggio savonese composto da Cornero-Piccardo a bordo della Suzuki Swift Hybrid RA5H. Da segnalare quindi il terzo posto in N2 per Rimassa-Basso con la sempreverde Peugeot 106. Infine, quinto posto in R2C per la Peugeot 208 Rally4 di Barbieri-Brizzolara. Si ritirano purtroppo ZuninoZunino con la Peugeot 208 R2B a causa di un problema meccanico verificatosi nelle primissime battute della competizione.

Bottino consistente anche al Rally Valli Ossolane. La Skoda Fabia Rally2 di Linos-Mattioda conclude la gara piemontese al dodicesimo posto assoluto, sfiorando di fatto la top ten dopo una prestazione comunque convincente e di alto livello. I riflettori vengono però puntati, peraltro meritatamente, sulla Peugeot 106 A5 di Ferro-Colombaro. I due sono bravissimi nell'agguantare la vittoria di classe dopo una sana lotta con la concorrenza e regalare alla scuderia l'ennesimo sigillo. Ritiri amari causa guasti meccanici per le Peugeot 208 di Porello-Porello (R2B) e Rustichelli-Cirio (Racing Start Plus).