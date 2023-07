Skiroll, Emanuele Becchis trionfa a Schuschinsk: "Una gara molto tattica"

L’Italia è stata subito grande protagonista nella sprint da 1.4 km di Schuschinsk, in Kazakistan, gara d’esordio della Coppa del mondo 2023.

A imporsi tra gli uomini è stato Emanuele Becchis – con ben tre azzurri tra i migliori quattro -, primo con il tempo di 3’16″26, davanti al padrone di casa Artyom Kovalyov battuto in volata.

Una sprint in cui è stata la tattica a farla da padrone e che il 30enne piemontese ha condotto magistralmente, mettendosi alla testa del gruppo in vista della volata finale, dove ha fatto valere tutte le sue qualità da velocista puro. Bruciata allo sprint l’agguerrita concorrenza kazaka, che fino all’ultimo ha tentato di aggiudicarsi la vittoria.

“Dopo le qualifiche ero abbastanza stanco – ha raccontato Emanuele Becchis a caldo –, ma il percorso agevolava abbastanza le mie caratteristiche da sprinter. E’ stata una gara molto tattica, in cui bisognava controllare fino all’ultimo strappo per poi dare tutto. E’ andata bene sia ai quarti che in semifinale, dove siamo riusciti a portare ben tre italiani in finale e lì ho giocato bene le mie carte tatticamente riuscendo a sparare le ultime cartucce. Sono ovviamente molto contento, speriamo che il clima si mantenga così anche in vista dei prossimi giorni”.