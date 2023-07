Tennis: i ragazzi di Bagnolo alla VTT per continuare il loro percorso di crescita

Continua il rapporto di collaborazione tra la VTT di Lagnasco e il comune di Bagnolo Piemonte, grazie alle sinergie operative tra la dirigenza del club e il primo cittadino della località cuneese, Roberto Baldi.

Sono circa 100 i ragazzi coinvolti nel progetto “Scuola Tennis” seguito direttamente dallo staff della VTT e alcuni giorni fa gli stessi allievi (normalmente impegnati negli allenamenti presso il campo comunale di Bagnolo) hanno potuto vivere una giornata speciale presso il Tennistadium di Lagnasco, con tanto di visita alla struttura e presa di contatto con i campi della stessa: “Un bel momento – spiega Duccio Castellano – che ha permesso ai giovani tennisti di Bagnolo Piemonte, accompagnati dal sindaco Roberto Baldi e ricevuti anche dal sindaco di Lagnasco Roberto Dalmazzo, di trarre nuovi stimoli per appassionarsi sempre più al nostro sport. La giornata verrà ripetuta in settembre proprio in ragione del fatto che ha avuto molti positivi riscontri e ha entusiasmato i protagonisti”.

Intanto su espressa richiesta del sindaco di Bagnolo il tennis estivo avrà la sua continuazione nei mesi invernali. Il corso, caldeggiato dal sindaco Roberto Baldi, proseguirà per sei mesi e vedrà i ragazzi impegnati nella locale palestra con richiami costanti anche sui campi della VTT: “Sono iniziative che siamo fieri di condurre – conclude Duccio Castellano – perché abbinano i sani valori dello sport a quelli della crescita armonica degli allievi, impegnati anche nel dopo-scuola a scoprire i segreti del tennis e del movimento nelle sua diverse sfaccettature”.