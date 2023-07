Festa votiva degli ex combattenti alla cappella di San Grato di Paesana

Domenica 16 luglio, presso la cappella intitolata a San Grato presso la frazione Battagli di Paesana si svolgerà l’annuale festa votiva degli ex combattenti, che vedrà ancora una volta in prima fila il Gruppo Alpini di Paesana, capitanato dal sempreverde Giovanni Re.



Il programma prevede alle 11 la celebrazione della Santa Messa e, a seguire, la distribuzione del pranzo a base di polenta e spezzatino.



Nel pomeriggio sono un programma una gara a petanque, i tradizionali giochi per bambini e la consueta gara di “stima”. A corollario un funzionale servizio bar ed un po’ di buona musica.