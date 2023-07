Il tunnel di Tenda sotto i tornanti? "Progetto del 1988 bocciato dai sindaci e dalla popolazione"

La lettera del signor Mauro Tosello, inviata alla redazione di Targatocn, replica a quanto inviato e sottoscritto dai tanti sindaci del territorio sulla vicenda del tunnel di Tenda.

A partire dal tunnel basso, di cui si parla da decenni.

Pubblichiamo la sua lettera all'indomani dell'annuncio, da parte del sottosegretario di Stato al ministero delle infrastrutture e dei trasporti Edoardo Rixi, della nomina di un commissario ministeriale per la valutazione delle opere e delle tempistiche di realizzazione del Tenda bis, oltre che della convocazione della CIG il prossimo 20 luglio.

Egr. direttore,

nel 1988 due imprese (la Borie-Sae e la Cogefar) presentarono un progetto di massima per un tunnel stradale sul Tenda: si trattava di una galleria di 6,3 km da Tetti Mecci di Limone a Vievola. Era previsto un pedaggio (allora di circa 10.000 lire a auto) con il quale, oltre a diversi finanziamenti, si doveva remunerare il capitale investito.

L'idea venne bocciata da tutti i sindaci della vallata, dalla comunità montana, da varie istituzioni e anche dalla maggioranza della popolazione.

Non si voleva un traffico pesante (poi in valle Roja vennero i divieti) ma soprattutto si voleva un tunnel gratuito per un traffico turistico.

Si sarebbero però tolti tutti i tornanti da ambo i versanti. Inoltre ci si chiedeva che fine avrebbe fatto la vecchia galleria.

Ora si legge una comunicazione dei medesimi soggetti in cui si chiede di non procedere con i lavori nel tunnel storico e di pensare ad un traforo a quota inferiore.

[Hanno infatti scritto i firmatari di una lettera giunta alle redazioni dei giornali cuneesi tre giorni fa:

Chiediamo inoltre

di incaricare da subito un professionista per la redazione del progetto della galleria Panice Vievola

di reperire i finanziamenti che il progetto indicherà come necessari per costruire l’opera anche prevedendo la possibilità di pagamento di un pedaggio].

Ma costoro, in tutti questi anni, hanno partecipato entusiasticamente a varie passerelle mai chiedendo conto, ad esempio, di cosa significasse "modalità di cantiere" e credendo ad un guado provvisorio dopo il crollo del vecchio tracciato in Francia.

Quindi, se a giugno 2024, la nuova galleria sarà aperta a senso unico, dopo 10 anni ci ritroveremo al punto di partenza. Al di là delle incredibili sottovalutazioni dell'Anas e di tutti gli avvenimenti seguenti (se i lavori fossero stati delegati ai francesi probabilmente sarebbero già terminati), queste nuove richieste denotano quantomeno uno stato confusionario e una scarsa visione di chi si ritiene, giustamente, danneggiato dalla mancanza della comunicazione.

Se dovessimo aspettare una galleria in basso, ammesso di trovare le risorse, passeremmo altri decenni, oltre ad aver buttato via non pochi denari. E poi, quanti pagherebbero un pedaggio per andare al mare o in montagna? Quanto alla linea ferroviaria Cuneo-Ventimiglia, non da oggi sostengo che la competenza deve essere nazionale e non regionale, limitatamente al tratto da Limone a Ventimiglia, in quanto esistono (o meglio esistevano) collegamenti da Torino e Genova a Limone che chiaramente sono di competenza regionale.

Ma anche per la ferrovia le istituzioni locali hanno sempre fatto molta confusione senza una visione globale.

Mauro Tosello - Borgo San Dalmazzo