Lukaku tra Inter e Juve, il giallo del calciomercato: le news

(Adnkronos) - L'Inter cerca Romelu Lukaku, che però strizza l'occhio alla Juventus. Il calciomercato 2023 ha il suo giallo, tra news e rumors attorno al destino del centravanti belga. Lukaku, reduce dalla stagione con i nerazzurri, è rientrato alla base al Chelsea. Il club londinese non punta sull'attaccante, destinato a lasciare nuovamente Londra. L'Inter sarebbe pronta a trovare l'intesa con i blues. Al tavolo, però, manca proprio il giocatore: Lukaku e il suo procuratore non avrebbero dato segnali e, anzi, avrebbero aperto alla Juventus. I bianconeri offrirebbero al Chelsea una cifra in linea con quella ipotizzata dall'Inter - per Sky Sport si tratta di 40 milioni - e punterebbero su Lukaku in caso di eventuale cessione di Dusan Vlahovic. Il centravanti serbo è nel mirino delle big di mezza Europa: piace al Bayern Monaco, è nel radar del Psg ed è stato accostato anche al Chelsea. La Juventus lo ha acquistato 18 mesi fa dalla Fiorentina per circa 80 milioni di euro, la cessione non può comportare minusvalenze per il bilancio bianconero.