(Adnkronos) - Il concorso del Superenalotto di oggi, 14 luglio 2023, fa registrare un 5+1 da 351.666 euro. Come riporta Agipronews, la schedina è stata giocata a Gemona del Friuli, in provincia di Udine: la giocata vincente è stata realizzata presso il punto vendita "Il Tabacchicco", in via XX Settembre 17. L’ultimo "6" da 42,4 milioni di euro è stato centrato il 10 giugno 2023 a Teramo.