Tajani “Con il centrodestra riacquistato credibilità internazionale”

ROMA (ITALPRESS) - "In politica estera siamo riusciti con la nascita del governo di centrodestra, ad acquistare una credibilità che era stata smarrita. Era dall'epoca dei governi Berlusconi che non c'era un'Italia protagonista nello scenario internazionale. Siamo ritornati protagonisti nei Balcani, nella Nato, nell'Ue. Siamo diventati interlocutori di tanti paesi del Mediterraneo e africani e lo facciamo sempre con uno spirito di grande coesione, lavorando uno accanto all'altro". Lo ha detto il ministro degli Estero e vicepremier, Antonio Tajani, all'evento Piazza Italia, organizzato dal coordinamento romano di Fratelli d'Italia a piazza Vittorio. "In Europa abbiamo assunto una grande credibilità, non perchè abbiamo detto sempre sì, ma perchè abbiamo portato proposte e contributi - ha aggiunto - Stiamo facendo battaglie importanti. Anche a livello europeo dovremmo portare quel bipolarismo che siamo riusciti a portare in Italia".(ITALPRESS).Foto: Agenzia Fotogramma