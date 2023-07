Addio all’ex capo deposito della stazione ferroviaria di Cuneo

Si terranno a Torino nella mattinata di oggi, sabato 15 luglio, i funerali di Mario Borio, capo deposito presso la stazione ferroviaria di Cuneo negli Anni Novanta, spentosi giovedì a 78 anni.



L’uomo lascia la moglie Bruna, le figlie Laura con Vito, Claudia con Lorenzo, i nipoti Carlo, Erica e Alice.



Le esequie avranno luogo nel capoluogo regionale alle ore 10.45, presso la parrocchia Patrocinio di San Giuseppe di via Biglieri 7. La salma proseguirà poi per il Cimitero Monumentale Tempio So.Crem. con arrivo alle ore 12.15.



Numerose le testimonianza di cordoglio arrivate via social ai familiari grazie al ricordo pubblicato su Facebook dalla pagina "Ferrovia Internazionale Cuneo-Ventimiglia-Nizza", dove il ferroviere compare al finestrino di una locomotiva elettrica E636 (foto).