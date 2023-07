Antonio Dell’Aversana nuovo presidente dell’Associazione Giovani Avvocati di Cuneo

Nella mattinata di giovedì 13 luglio, a seguito delle elezioni biennali, l’avvocato Antonio Dell’Aversana è stato proclamato presidente dell’A.I.G.A. (Associazione Italiana Giovani Avvocati) di Cuneo per il biennio 2023-2025.



Dell’Aversana raccoglie il testimone del predecessore Francesco Hellmann, continuando e innovando la linea della sezione cuneese, che da sempre vuole portare una ventata di informazione ai colleghi del Foro attraverso l’organizzazione di eventi che recepiscono i cambiamenti della professione avvenuti negli ultimi anni.



La sezione di Cuneo, che si è unita con la sezione di Saluzzo per rispecchiare anche in avvocatura la riforma che ha portato all’accorpamento dei tribunali, ha raccolto la grande tradizione di A.i.g.a. Saluzzo, che nei primi anni Duemila annoverava tra i suoi iscritti tutti i giovani avvocati saluzzesi.



L’associazionismo, secondo il neoeletto presidente Dell’Aversana, porta sempre un grande arricchimento, e l’A.i.g.a. in particolare, con i suoi eventi sparsi per tutto il territorio nazionale, offre ai giovani avvocati uno sguardo a trecentosessanta gradi nella professione, anche al fine di trovare nuovi strumenti per affrontare le sfide che il mondo professionale ha creato dopo la pandemia.



L’avvocato Maria Cristina Pasi, già presidente per il quadriennio 2017/2021, vicecoordinatore regionale, si dedica ormai agli incarichi nazionali in A.i.g.a., in modo da portare la visione cuneese dell’avvocatura sul piano nazionale, coordinando ogni attività con la sezione cuneese.



Queste le parole del neoeletto presidente: “Come il mio predecessore, che ringrazio per l’eccellente lavoro svolto, penso che l’impegno politico sia un valore aggiunto in politica forense, in quanto permette di portare avanti, anche nel settore professionale, le battaglie fondamentali della giovane avvocatura, che partono dalla parità di genere, la non discriminazione e l’equo compenso, e rendere i giovani colleghi competitivi e adatti ai grandi cambiamenti che l’era attuale impone. Certamente – prosegue Dell’Aversana – nel mio mandato, unitamente all’opera che svolgo quale vicepresidente del Comitato Pari Opportunità presso l’Ordine degli Avvocati di Cuneo, questi valori saranno il faro che guideranno l’attività della sezione di Cuneo”.