Cordoglio a Monforte d’Alba per la scomparsa di Walter Sobrero

Ricoverato alle Molinette dopo un malore accusato nella notte di lunedì scorso è deceduto nel pomeriggio di ieri Walter Sobrero 63 anni, funzionario all’Assessorato al Lavoro della Regione Piemonte presso gli uffici distaccati di Roddi, residente in località San Giuseppe di Monforte.



Diplomato all’Alberghiero di Mondovì, nei primi anni ’80 entrò come insegnante di Igiene e Merceologia nell’allora sede di Barolo della scuola Professionale Inapli (oggi Apro Formazione). In seguito, per lunghi anni occupò il ruolo di responsabile del settore alberghiero della stessa agenzia formativa, prima a Barolo, poi ad Alba.



Ricoprì per un periodo l’incarico di assessore nel comune di Monforte d’Alba.



Stimato e apprezzato per professionalità e cortesia lascia la moglie Ivana Fenocchio, vicedirettore della filiale Intesa Sanpaolo di Bossolasco, il figlio Gabriele medico al Santa Croce di Cuneo e le figlie Agnese e Teresa.



Il SS. Rosario verrà recitato nella parrocchia Madonna della Neve di Monforte alle ore 21 di domenica 16 luglio. I funerali si svolgeranno lunedì 17 luglio alle ore 17 nella medesima chiesa.