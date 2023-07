Mondovì: la sezione locale della Lega riunita alla trattoria Breolungi

Venerdì sera la Lega Salvini Premier di Mondovì ha organizzato una serata in compagnia di tesserati e simpatizzanti presso la Trattoria di Breolungi. Presenti, oltre al Segretario provinciale Senatore Giorgio Maria Bergesio, il Segretario regionale Onorevole Riccardo Molinari, l'europarlamentare Gianna Gancia, l'assessore regionale alla Sanità Luigi Icardi, i consiglieri regionali Paolo Demarchi e Matteo Gagliasso e il Consigliere provinciale Stefano

Rosso.



"La serata - commenta il Segretario provinciale Sen. Giorgio Maria Bergesio - ha rappresentato per noi l'opportunità di fare il punto con il nostro Segretario regionale Riccardo Molinari, che ringrazio per la costante vicinanza, sulle attività che ci vedranno coinvolti successivamente al periodo estivo. Un momento per fare squadra per la cui organizzazione voglio ringraziare la sezione di Mondovì, il Segretario locale Guido Tealdi, oltre al nostro consigliere Carluccio Cattaneo che si è recentemente avvicendato a Mauro Gasco, che tanto bene ha fatto in questi mesi di amministrazione".



"Come Lega - continua Bergesio - diamo inoltre già appuntamento a Feisoglio il prossimo venerdì per una festa della Sezione locale, per poi ritrovarci il 9 settembre prossimo ai piedi del nostro Monviso dal quale sono partite tante delle nostre battaglie per l'autonomia e la libertà".