Calcio giovanile: definiti gli staff tecnici dell'AC Bra per la stagione 23/24

Definiti gli organici degli staff tecnici, per le squadre agonistiche del settore giovanile A.C. Bra che prenderanno parte alla stagione 2023/2024. Settore giovanile giallorosso che continuerà ad essere coordinato dal responsabile area tecnica Mauro Briano.



Al già annunciato Dario Barberis (allenatore), la Juniores Nazionale accoglie il nuovo vice Salvatore Sorace.



L'Under 17 sarà allenata da Nordine Hallil, con Omar Gasbarro come vice. Walter Scarzello siederà sulla panchina dell'Under 16, con Marco Abate vice-mister.



L'Under 15 è stata affidata a Luciano Defereria, Pasquale Fuscà sarà il suo secondo.



L'Under 14 avrà Mauro Briano come mister e Riccardo Di Muro come vice.



Simone De Marco è il nuovo preparatore atletico della Juniores Nazionale, dell'Under 17 e Under 16. Una nuova figura professionale all'interno del nostro team. Giovanni Dal Seno, invece, è confermato nell'incarico di responsabile area portieri del settore giovanile.