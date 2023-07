Confindustria Cuneo fa il punto sui fondi alle imprese per ricerca, sviluppo, innovazione, digitale e sostenibilità

Una full immersion aperta a tutte le imprese associate per delineare gli strumenti a supporto dei loro progetti di ricerca e sviluppo, innovazione, digitalizzazione e sostenibilità – con un aggiornamento sui bandi aperti e un’anteprima su quelli in pubblicazione – a cui seguirà la presentazione dei Poli di Innovazione del sistema regionale e un momento specifico in cui, in una sessione b2b, le imprese potranno incontrare i Poli.

La organizza Confindustria Cuneo martedì prossimo, 18 luglio, a partire dalle ore 9.30.

Nella prima parte, insieme ai funzionari regionali, Confindustria Cuneo presenterà i principali bandi attivi sui temi di più ampio interesse per le associate – dalla digitalizzazione, all’efficientamento produttivo delle imprese, all’efficientamento energetico della Regione Piemonte, al Nodes – Nord Ovest Digitale e Sostenibile - del PNRR, ESG e Transizione Energetica della Camera di Commercio di Cuneo, oltre ai progetti di innovazione dedicati alla manifattura digitale e sostenibile del CIM 4.0.

“In particolare - commenta Nicolò Cometto, responsabile Servizio Sviluppo d’Impresa –, la Regione Piemonte sostiene con 80 milioni di euro i progetti di ricerca, sviluppo e innovazione delle attività lungo l’intera catena del valore, incluse quelle “intermedie” di valutazione della fattibilità tecnica, economica e di mercato, secondo due macro-linee di intervento, caratterizzate da differenti target e categorie progettuali ammissibili e Giovanni Amateis, della direzione Competitività del Sistema Regionale, responsabile del Settore Ricerca e Innovazione, ne parlerà nel suo intervento, oltre a presentare le misure che saranno attivate in autunno”.