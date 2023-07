A Villar di Bagnolo la festa per la Madonna del Carmine

Il calendario degli appuntamenti si è aperto ieri, venerdì 14 luglio con la cena e il dj set del bagnolese Matteo Dianti.



Oggi e domani si entra nel vivo della festa. Nel pomeriggio di oggi, sabato 15 luglio, alle 16, partenza della Color Fun, una passeggiata colorata di 15 chilometri adatta a tutti, con una festa di colori e allegria che inonderà Villar con Color Party finale e musica del Dj Don Calo. L’evento è a pagamento, le iscrizioni sono aperte fino alle 15 di oggi. Alle 20 cena con grigliata a base di salsiccia e costine e pizza sulle note del dj set di Dani Piccato. A seguire il grande evento con Pippo Palmieri dello zoo di Radio 105.



Domenica 16 luglio, alle 8, partenza della passeggiata in bicicletta aperta a ciclisti in mountain bike e bici muscolari.



Alle 10 funzione religiosa e processione in onore della Madonna del Carmelo.



Alle 12 pranzo preparato nel padiglione festeggiamenti.



Alle 17 esibizione di ballo dei maestri Riccardo Irinot e Francesca Peiretti, assieme ai loro allievi della palestra New Energy.



Alle 20 cenare con pizza o carne alla brace, e alle 21 la serata danzante con l’orchestra “I Roeri”.



Lunedì 17 luglio alle 12 ci sarà il tradizionale “Disnè dla Carminela”, pranzo “sull’aia” aperto a tutti seguito, alle 15, dai giochi per bambini con Poldino e Mago Bistecca, in collaborazione con il Circolo Villarese.



Dalle 18, apertura iscrizioni alla 15esima edizione della “Corsa dei Macaron”, passeggiata non competitiva per tutti, organizzata in collaborazione con la Podistica Valle Infernotto che si svolgerà sui sentieri intorno al Castello Malingri, con partenza alle 19.



Alle 20 cena e alle 21 si apriranno le danze sulla musica proposta dal Dj Mauro Maurino.



I cinque giorni di festeggiamenti si chiuderanno martedì 18 luglio, alle 20, con il gran cenone a base della tradizionale porchetta allo spiedo “di Gigi”. Farà seguito l’estrazione della lotteria accompagnata dall’animazione di “Poldino”.



Per prenotazioni riguardanti i pranzi e le cene è possibile rivolgersi al bar della festa dove, dal sabato al lunedì, è aperto un servizio ristoro con, pizza, carne e salsiccia alla brace e piatti tipici anche da asporto e su prenotazione, rivolgendosi al numero: 353- 4574724 anche con whatsapp.