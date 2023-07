Quad ASI – Daniel Dalmasso secondo alle spalle di Grola sulla pista di Romano Canavese

In una calda giornata i conduttori della categoria Quad ASI si sono affrontati a Romano Canavese (Torino), su una pista ben gestita dagli organizzatori, che hanno provveduto a irrigare abbondantemente il tracciato il giorno precedente, dando ancora una spruzzata al termine di ogni due manche per limitare il sollevamento della polvere e ridurre i problemi di visibilità.

Nelle prove della categoria Elite il conduttore di Rossana Daniel Dalmasso, contrariamente alle gare precedenti, prova subito a fare i tempi, staccando il secondo crono, a un decimo e mezzo da Silvano Grola.

Al via della prima manche, dato come di consueto con l’elastico, tipico delle gare ASI, scatta al comando Marco Stella, seguito da Grola e Dalmasso. Questi ultimi due piloti in poco tempo si liberano del loro avversario, andando a battagliare per la prima posizione, fino a quando Grola riesce a prendere un piccolo margine di vantaggio, recuperato in parte negli ultimi giri da Dalmasso, che deve però accontentarsi della seconda piazza.

Partenza meno buona per Dalmasso nella seconda manche, avviatosi in quarta posizione, con Grola che prende subito la testa del gruppo. Il rossanese si rifà ben presto e supera i due avversari che lo precedono in una serie di curve, portandosi in seconda posizione. In seguito, affrontando un curvone velocissimo, prende in pieno una profonda buca, che gli procura una forte contusione a una gamba. Daniel però non molla e tenta, purtroppo vanamente, di colmare la distanza che lo separa da Grola, che va a vincere indisturbato.

La classifica assoluta di giornata vede salire sul più alto gradino del podio Silvano Grola (HP4 Off Road), seguito da Daniel Dalmasso (Scuderia Draghi Rossi) e da Marco Stella (Pista Romano Canavese). Alle loro spalle si piazzano Fabio Gabutti (Off Road 2000) ed Alberto Bianchini (HP4 Off road), rispettivamente in quarta e quinta posizione. Il pilota di Murazzo Alberto Avalle (Scuderia Draghi Rossi) al termine della gara occupa l’ottava piazza.