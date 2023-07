Tuffi, Mondiali Fukuoka: Gugiu e Jodoin di Maria sesti nel sincro mixed dai 10 metri

Sesto posto per il cuneese Eduard Timbretti Gugiu e Sarah Jodoin di Maria nella finale dalla piattaforma sincro mixed che ha aperto il programma della seconda giornata dei Mondiali di Fukuoka, in Giappone.

Buona la prova degli azzurri, chiusa con un 276.58.

A primeggiare è stata la coppia cinese composta da Fellong Wang e Jiaqi Zhang (339.54), davanti ai messicani Josè Balleza e Viviana del Angel (313.44) ed ai giapponesi Hiorki Ito e Minami Itahashi (305.34).

Timbretti (Fiamme Oro/Blu 2006) nel post gara (FIN): "Non era facile perché la concorrenza era di altissimo livello. Noi siamo stati regolari, forse potevamo azzardare qualcosa in più ma non abbiamo rimpianti".