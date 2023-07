RaiTre a Paesana per lanciare il Concerto di Ferragosto

Per Paesana è iniziata ufficialmente oggi - ad un mese esatto dall’evento - la marcia di avvicinamento verso quello che sarà l’indiscusso evento dell’estate valligiana 2023: il Concerto di Ferragosto dell’orchestra Bruni di Cuneo che, come tutti ormai sanno, si svolgerà non più a Pian Munè (con danni incalcolabili per la piccola stazione a capitale pubblico del paese) ma in località Bric Lombatera, un paio di chilometri più a valle.



In tarda mattinata una troupe di RaiTre è stata presente in paese, per presentare in anteprima la locandina del Concerto (davvero bella l’idea di includere l’immagine del Monviso nella “cassa” di un violino), ma soprattutto per intervistare - in piazza Piave - il sindaco Emanuele Vaudano, che ha svelato alcuni dettagli circa l’organizzazione dell’evento.



Su tutti il montaggio di un maxi schermo nella stessa piazza, proprio di fronte a quella fucina dei sapori di un tempo che è la “Trattoria del Giardino” e l’annuncio che, dalle 7 del mattino saranno ben 35 le navette a disposizione per chi voglia assistere al Concerto.