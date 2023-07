Messi all'Inter Miami, è ufficiale

(Adnkronos) - Con un tweet e un video che in pochi minuti hanno raccolto milioni di visualizzazioni l'Inter Miami ha ufficializzato l'acquisto di Lionel Messi: nel primo una immagine del campione argentino con la maglia rosanera con la scritta 'Benvenuto 10' (il numero dell'attaccante), nel secondo lo stesso giocatore si rivela e annuncia 'Sì, ragazzi, ci vediamo a Miami'.

In un comunicato il club ha spiegato che il contratto del sette volte vincitore del Pallone d'Oro durerà fino alla stagione 2025 della Major League Soccer (MLS): Messi - si spiega - "dovrebbe unirsi alla squadra nei prossimi giorni"

"Sono onorato di dare il benvenuto a Leo Messi e alla sua famiglia nella loro nuova casa", ha dichiarato Jorge Mas, amministratore delegato dell'Inter Miami CF. “Nel 2018, abbiamo promesso di costruire un club ambizioso che attirasse i migliori giocatori del mondo. Un club che vuole trasformare la visione globale del calcio negli Stati Uniti. Un grazie di cuore ai nostri tifosi che non hanno mai smesso di crederci. Insieme continueremo a trasformare i sogni in realtà”.

“Dieci anni fa, quando ho iniziato il mio viaggio per costruire una nuova squadra a Miami, ho detto che sognavo di portare i più grandi giocatori del mondo in questa fantastica città. Giocatori che condividevano l'ambizione che avevo quando mi sono unito ai LA Galaxy per aiutare a far crescere il calcio negli Stati Uniti e costruire un'eredità per la prossima generazione in questo sport che amiamo così tanto", ha dichiarato il co-proprietario, David Beckham. “Oggi quel sogno si è avverato. Non potrei essere più orgoglioso che un giocatore del calibro di Leo si unisca al nostro club, ma sono anche lieto di dare il benvenuto a un buon amico, una persona straordinaria e alla sua bellissima famiglia per entrare a far parte della nostra comunità di Inter Miami. La fase successiva della nostra avventura inizia qui e non vedo l'ora di vedere Leo scendere in campo".

"Sono molto entusiasta di iniziare questo prossimo passo nella mia carriera con l'Inter Miami e negli Stati Uniti", ha detto Messi. "Questa è una fantastica opportunità e insieme continueremo a costruire questo bellissimo progetto. L'idea è lavorare insieme per raggiungere gli obiettivi che ci siamo prefissati e sono molto ansioso di iniziare ad aiutare qui nella mia nuova casa".

Messi dovrebbe scendere in campo per la prima volta per l'Inter Miami CF nella partita di apertura della Leagues Cup del 21 luglio, un nuovo torneo di calcio nordamericano che determinerà i tre club che si qualificheranno per la Concacaf Champions Cup 2024.