Timber all'Arsenal, difensore olandese acquistato per 40 milioni

(Adnkronos) - Arsenal e Ajax hanno raggiunto l'accordo sul trasferimento del 22enne difensore della nazionale olandese Jurrien Timber a Londra. Le due parti hanno raggiunto un accordo per la cifra di 40 milioni di euro più 5 di bonus. Timber ha firmato un contratto quinquennale per diventare il secondo acquisto dell'Arsenal della chiusura della stagione dopo l'attaccante Kai Havertz dal Chelsea per circa 80 milioni.

Timber è entrato a far parte dell'accademia giovanile dell'Ajax nel 2014 e ha fatto il suo debutto in prima squadra nel marzo 2020. In totale, ha giocato 121 partite ufficiali per la prima squadra dell'Ajax, nelle quali ha segnato sei gol. Ha vinto due volte il campionato olandese (2021, 2022) e una volta la Coppa d'Olanda (2021). Ha anche collezionato 15 presenze con la nazionale olandese, di cui quattro alle finali della Coppa del Mondo del Qatar del 2022.

"Sono sempre stato un tifoso dell'Arsenal. È stato grazie ai miei fratelli. Sono sempre stati tifosi dell'Arsenal e mi è piaciuto vedere giocare l'Arsenal. Avevano grandi giocatori, il modo in cui giocavano, lo stile. Adoro il club", ha detto al sito ufficiale dell'Arsenal. Timber ha aggiunto che amava anche guardare gli ex grandi dell'Arsenal, Robin van Persie e Thierry Henry: "Erano i miei giocatori preferiti", ha detto.

Felicissimo della firma il boss dell'Arsenal, Mikel Artet: "Siamo davvero entusiasti che Jurrien si sia unito a noi. È un giovane difensore versatile, che si adatterà al nostro sistema e fornirà alla nostra squadra tanta qualità in più. Jurrien è un giovane giocatore, ma ha già ottenuto così tanto. Ha sperimentato cosa vuol dire andare ad un grande torneo internazionale in più di un'occasione, così come i trofei che ha vinto con l'Ajax. Non vediamo l'ora di accogliere e integrando Jurrien nella squadra", ha detto.