Il ministro Crosetto a Manta: “Su sostenibilità meno rigidità per scelte che riguardano il futuro del pianeta” [FOTO E VIDEO]

C’erano (quasi) tutti i big della politica locale alla presentazione del bilancio sociale di Confartigianato Cuneo, avvenuto ieri, venerdì 14 luglio, nel giardino del castello della Manta, bene donato nel 1984 in comodato d’uso al Fai, dalla contessa Elisabetta de Rege Thesauro, famiglia presente per l’occasione con il nipote Francesco de Rege.

E c’era il ministro della Difesa Guido Crosetto intervenuto a conclusione dell’evento che ha portato il tema della sostenibilità al centro della discussione a cui sono intervenuti diversi relatori provenienti da tutta Italia.

CROSETTO: “SOSTENIBILITA’, MA SENZA RIGIDITA'"

“Il termine sostenibilità - ha detto in conclusione il numero uno di Palazzo Baracchini - è ormai entrato nella testa di tutti. Spesso la decliniamo dal punto di vista ambientale, ma gli obiettivi sono molti. La scommessa è riuscire a farlo, facendo convivere le diverse anime. Fondamentale che il tema sia sviscerato dagli artigianati che hanno come ovvio obiettivo quello di portare a casa la pagnotta, ma che si pone con la sua associazione di categoria la capacità di guardare alle future generazioni. Quello che non dobbiamo fare è affrontare questi temi in modo integralista. Va fatta comprendendo le difficoltà che ci sono, con un approccio mite, senza imposizioni truci.”

E sulle scadenze europee Crosetto ha affermato: “Non si può essere rigidi. Porre la stessa data per la transizione ecologica, non comprendendo la varietà delle produzioni esistenti, è un controsenso. E come se mi chiedessero di fare i 100 metri in nove secondi. Non ottengo l'obiettivo e muoio di infarto. Se invece mi pongo l’obiettivo dei diciassette secondi, magari con il tempo, perdendo qualche chilo, ci posso riuscire. Noi dobbiamo chiedere a chi ci rappresenta in Europa di operare con giudizio e meno rigidità su scelte che sono vitali per il pianeta.”





CROSETTO, SU PNRR: “BUONSENSO, PRIMA CHE BATTAGLIA POLITICA"

Un ragionamento poi ampliato sul discorso del PNRR: “Anche qui c’è una tagliola tra tutto o niente. I fondi ottenuti sono soldi a debito, che hanno regole intoccabili. Il problema è che se ti do un appalto tu ti devi assumere anche il compito di finirlo nei tempi. Il problema è che in questo paese tendiamo a trasformare ragionamenti di buonsenso in battaglie politiche. Ci vuole il coraggio di discernere.” E poi conclude: "La vera sostenibilità, ad ogni livello, è un cambio mentale che tenga fuori la disputa politica da ogni ragionamento che riguardi il futuro del paese.”





A MARENE COME NEL MINISTERO DELLA DIFESA

Il Ministro ha poi ricordato quando allora sindaco di Marene fu il secondo comune, dopo Costigliole D’Asti, a introdurre la differenziata eliminando i cassonetti dalla città: “Fu un intervento radicale, ma che ebbe come risultato quello dell’abbattimento di produzione del rifiuto e quindi di riduzione della Tari. Lo stesso metodo utilizzato a Marene lo sto esportando a Roma, con l'obiettivo quello di raggiungere la totale autonomia energetica entro due anni e mezzo per i beni che riguardano la Difesa.”





IL BILANCIO SOCIALE DI CONFARTIGIANATO CUNEO

L’evento di Confartigianato Cuneo, con il contributo di Fondazione CRC, ha visto la presentazione del proprio bilancio sociale, giunto alla settima edizione, illustrata dal direttore generale Joseph Meineri, nelle sue 120 pagine racconta in modo qualitativo e quantitativo l’impegno e operato dell’Associazione di categoria, la più rappresentativa del settore artigiano e delle PMI in provincia, seconda in Italia per numero di Associati con oltre 9.600 associati. Ma non solo. Proseguendo il percorso di responsabilità sociale, volto a misurare e comunicare ai suoi referenti e stakeholder l’impatto del lavoro prodotto sul territorio, nell’ambito del sistema economico locale e delle comunità territoriali, Confartigianato ha connotato il proprio bilancio sugli aspetti e sugli impatti afferenti alla sostenibilità: ambientale, economica e sociale – con un esplicito riferimento agli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda ONU 2030.

"Asset di grande rilievo – ha commentato Luca Crosetto, presidente di Confartigianato Cuneo – che consideriamo un “valore” per le nostre aziende – non a caso il volume si intitola “Valore d’Impresa”. Una rilevanza che, anche se non sempre è quantificabile con numeri e statistiche, trova nella rendicontazione del Bilancio uno strumento non solo utile e indispensabile, per tracciare quanto fatto, ma soprattutto per delineare con sempre maggior consapevolezza ed efficacia le linee guida per il futuro".

"Al centro – ha aggiunto Crosetto – la responsabilità sociale d’impresa che da sempre costituisce l’essenza delle imprese artigiane e della stessa nostra Associazione, attiva da 78 anni sul territorio provinciale, presente con 20 uffici e 190 dipendenti. In generale, le attività economiche non devono essere considerate solo come un centro di creazione di profitto, ma fulcro di interessi interconnessi, quelli degli imprenditori e dei lavoratori, dei clienti e dei fornitori, dei finanziatori e degli istituti di credito, dell’ambiente sociale, culturale, comunitario di riferimento. Le nostre imprese producono ricchezza, generano occupazione, presidiano i territori, salvaguardano tradizioni, sviluppano innovazione, creano relazioni. Sono fondamentali per lo sviluppo di un territorio e del Paese".

Questi temi, le loro declinazioni in ambito aziendale, sociale e ambientale, e le sfide che ne deriveranno per il futuro sono stati poi affrontati nella tavola rotonda svoltasi l’evento, moderata da Nicolas Lozito, giornalista de “La Stampa”, autore della newsletter “Il colore verde” e del podcast “Cambiamenti”.

Intervenuti al partecipato convegno, che ha visto la presenza di numerosi rappresentanti delle istituzioni, della politica, della società civile e del mondo produttivo, un ricco parterre di relatori che hanno affrontato il tema della sostenibilità sotto diversi aspetti interventi dopo i saluti di Paolo Vulcano, Sindaco di Manta, Ezio Raviola, presidente della Fondazione CRC, Mauro Gola, presidente della Camera di Commercio, e le introduzioni di Michele Quaglia, vicepresidente provinciale di Confartigianato Cuneo e Milena Viassone, Coordinatore del Campus di Management ed Economia - Università di Torino, Sede di Cuneo.

Hanno partecipato alla tavola rotonda Giacomo Ballari, presidente della Fondazione Agrion; Roberto Cavallo, A.D. Cooperativa ERICA; Marella Caramazza, Direttore generale di Istud Business School, Consigliere di amministrazione della Fondazione Cottino e del Cottino Impact Campus; Matteo Biffoni, Sindaco di Prato; Luca Cassani, Corporate Sustainability Manager Epson Italia;Piercarlo Rossi, Prof. ordinario Diritto Comparato Università degli studi di Torino.