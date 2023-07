A San Giacomo di Roburent sbarca il Festival Internazionale di Teatro di Figura

Dal 30 luglio al 6 agosto a San Giacomo di Roburent ritorna “Sangiacomoin Festival”, XXIII° edizione del Festival Internazionale di Teatro di Figura organizzato dall’Istituto Italiano della Marionetta, con sede a Sangiacomo di Roburent in provincia di Cuneo, con il Patrocinio della Regione Piemonte, la Provincia di Cuneo, la, Camera di Commercio di Cuneo e il Contributo Economico del Comune di Roburent e il Consorzio Idrico Sangiacomo.

Questo è il secondo anno che il Festival si svolge con la direzione artistica di Giuseppe Cardascio e Salvatore Varvaro de La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC), che hanno raddoppiato, rispetto al 2022, il numero degli spettacoli, da 4 a 8 in altrettanti giorni di rappresentazione. Così come hanno quadruplicato il numero dei laboratori, sono ben 4 rispetto al solo laboratorio “musical Show” del 2022.

È la naturale prosecuzione e crescita di un festival che ha visto nel 2022 il cambio improvviso e repentino della direzione artistica.

Riprende la dimensione internazionale che gli compete ospitando ben due compagnie provenienti dal Centro-Sud America: “Chumbala Cachumbala” di Panajachel (Guatemala) e la storica compagnia “Teatrino Don Eloy” di Bogotà (Colombia), che nel 2022 ha festeggiato i suoi 60 anni di attività con orgoglio e professionalità, essendo considerata la compagnia più antica della Colombia.

"Non abbiamo trascurato - spiegano gli organizzatori - le compagnie giovani e di giovani artisti come “Nina Theatre” e non abbiamo trascurato il patrimonio della tradizione teatrale e di figura italiano. Il festival ospiterà, in ordine di arrivo a Sangiacomo, la compagnia Teatrino dell’Es di Villanova di Castenaso (BO), Teatro Lagrù di Porto Sant’Elpidio (FM), la Cpmpagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia (NA) e la nostra compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po con lo spettacolo più internazionale che abbia “La Fame di Arlecchino”. Anche quest’anno abbiamo selezionato spettacoli interattivi di grande qualità per coinvolgere al meglio le famiglie presenti a Sangiacomo, affiancandoli a ben 4 laboratori creativi che stimoleranno la fantasia e la crescita dei bambini e dei ragazzi partecipanti. Come nella passata edizione, il festival chiuderà con l’esibizione, in piazza Edue Magnano, dei partecipanti al laboratorio “Musical Show”, per chiudere in bellezza ed in allegria."

IL CALENDARIO

30 luglio ore 17.30

IL CIRCO DELLO SPORT

Spettacolo interattivo con attori, pupazzi, marionette, muppets.

Compagnia Teatrino dell ‘Es di Villanova di Castenaso (BO)

Tensostruttura Giardini di Via Uranio

31 luglio ore 21.30

IL MOSTRO DELLA SPAZZATURA

Spettacolo con burattini a guanto

Compagnia Chumbala Cachumbala di Panajache (Guatemala)

Arena dei Giardini

In caso di maltempo presso Tensostruttura Giardini di Via Uranio

1 agosto ore 17.30

UN CAFFE’ CON MARIANO

Spettacolo di varietà con pupazzi

Compagnia Chumbala Cachumbala di Panajache (Guatemala)

Tensostruttura Giardini di Via Uranio

2 agosto ore 17.30

LA FAME DI ARLECCHINO

Spettacolo con attori e burattini a guanto

Compagnia La Bottega Teatrale di Fontanetto Po (VC)

Piazza Edue Magnano

In caso di maltempo presso Tensostruttura Giardini di Via Uranio

3 agosto ore 21.30

STORIE NELL’ARMADIO

Spettacolo con burattini e pupazzi

Compagnia Teatro Lagrù di Porto Sant’Elpidio (FM)

Arena dei Giardini

In caso di maltempo presso Tensostruttura Giardini di Via Uranio

4 agosto ore 17.30

IL CASTELLO MISTERIOSO

Spettacolo con burattini a guanto

Compagnia degli Sbuffi di Castellammare di Stabia (NA)

Arena dei Giardini

In caso di maltempo presso Tensostruttura Giardini di Via Uranio

5 agosto ore 17

EL BURRITO QUE QUIERIA CANTAR

(L’asino che voleva cantare)

Spettacolo con marionette a filo recitato in Italiano

Compagnia Teatrino Don Eloy di Bogotà (Colombia)

Cinema Sangiacomo

6 agosto ore 17.30

METTICI IL CUORE

Spettacolo interattivo con attori e pupazzi

Compagnia Nina Theatre di Monopoli (BA)

Piazza Edue Magnano

In caso di maltempo presso Tensostruttura Giardini di Via Uranio