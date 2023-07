Ampia partecipazione a San Michele per le celebrazioni di Santa Giustina

Grande partecipazione a San Michele Mondovi ieri, sabato 15 luglio, per le celebrazioni di Santa Giustina da Padova, compatrona del paese e protettrice contro la grandine.

Come da tradizione è stata celebrata la Santa Messa con la partecipazione delle autorità locali, dei gruppi e delle associazioni che operano in paese, officiata da don Marco Giordanengo.

Al termine della funzione, durante la quale i fedeli hanno indossato indumenti blu, azzurri e celesti, si è svolta la tradizionale processione con le reliquie della santa per le vie del paese. Il corteo ha attraversato via Roma, via Nielli, via Marenco e ritorno.

"C'è stata una bella partecipazione all'evento da parte della popolazione - spiega il sindaco Daniele Aimone - dopo la messa, con tutte le associazioni del paese e le confraternite di Santa Giustina e San Michele, si è svolta la tradizionale processione, al termine della quale ci siamo ritrovati nel cortile della casa parrocchiale per celebrare i 40 anni del centro anziani. Come amministrazione vogliamo ringraziare il centro anziani per l'accoglienza e tutte le associazioni e i volontari per l'impegno e il tempo che dedicano alla comunità. Sono un esempio per tutto il paese."